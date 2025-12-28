Землетрясение на Тайване стало самым мощным за последние два года
На Тайване зафиксировано крупнейшее за практически два года землетрясение магнитудой 7,0, следует из данных Центрального метеорологического управления страны.
Эпицентр образовался у северо-восточного побережья на глубине более 70 км.
Последний раз землетрясение схожих масштабов на Тайване произошло в апреле 2024 года — его магнитуда составила 7,2. Тогда погибли девять человек, еще 882 пострадали. Было повреждено 125 зданий, более 91 тыс. домохозяйств осталось без электричества.
В этот раз, по данным Центрального оперативного центра по чрезвычайным ситуациям, сообщений о жертвах или разрушениях не поступало, передает Bloomberg.
Тайваньский производитель полупроводников Taiwan Semiconductor Manufacturing Company эвакуировал часть сотрудников, однако, как сообщает агентство, сотрудники некоторых предприятий уже вернулись на свои объекты.
