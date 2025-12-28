 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Землетрясение на Тайване стало самым мощным за последние два года

На Тайване зафиксировано крупнейшее за практически два года землетрясение магнитудой 7,0, следует из данных Центрального метеорологического управления страны.

Эпицентр образовался у северо-восточного побережья на глубине более 70 км.

Последний раз землетрясение схожих масштабов на Тайване произошло в апреле 2024 года — его магнитуда составила 7,2. Тогда погибли девять человек, еще 882 пострадали. Было повреждено 125 зданий, более 91 тыс. домохозяйств осталось без электричества.

Техногигант TSMC эвакуировал сотрудников из-за землетрясения на Тайване
Общество

В этот раз, по данным Центрального оперативного центра по чрезвычайным ситуациям, сообщений о жертвах или разрушениях не поступало, передает Bloomberg.

Тайваньский производитель полупроводников Taiwan Semiconductor Manufacturing Company эвакуировал часть сотрудников, однако, как сообщает агентство, сотрудники некоторых предприятий уже вернулись на свои объекты.

