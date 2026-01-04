В Сочи произошло землетрясение

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Вблизи Сочи произошло землетрясение, сообщил в телеграм-канале мэр Андрей Прошунин.

Жители Лазаревского района ощутили толчки около 13:00 мск. О них сообщали из Магри, Лазаревского, Лоо. Никто не пострадал, разрушений инфраструктуры нет.

Согласно данным ФГБУН ФИЦ «Единая геофизическая служба РАН», эпицентр находился в Черном море, примерно в 5 км от берега Сочи. «Сила сотрясений в Лазаревском районе составила 4 балла, в Центральном районе — 3 балла», — написал Прошунин.

Мэр призвал сохранять спокойствие, а в случае опасности звонить по номеру 112.