 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Экономика⁠,
0

В России установили исторический максимум энергопотребления из-за морозов

Фото: Максим Константинов / Global Look Press
Фото: Максим Константинов / Global Look Press

Единая энергосистема России (ЕЭС) 22 января зафиксировала исторический максимум потребления электрической энергии на фоне морозов. Об этом сообщила пресс-служба «Системного оператора ЕЭС».

«Наибольшее за всю историю Единой энергосистемы потребление составило 171 943 МВт, что на 554 МВт больше предыдущего исторического максимума, зафиксированного 11 декабря 2023 года», — говорится в сообщении.

Рекорд был установлен утром 22 января. Причиной повышенной нагрузки стали устойчивые морозы, накрывшие территорию России, подчеркнула ЕЭС.

В Московском регионе установили новый летний рекорд энергопотребления
Экономика
Фото:Владимир Астапкович / РИА Новости

22 января Гидрометцентр России предупредил о похолодании в центральной части России, вызванном «гребнем сибирского антициклона». Так, 25 января аномальные морозы ожидаются в Подмосковье — там температура может упасть до минус 29 градусов. Всего среднесуточная температура в Европейской России в конце недели будет ниже климатической нормы на 12–13 градусов.

Морозы накрыли и другие части страны. В Нижегородской области синоптики спрогнозировали, что с 22 января температурный фон будет на 9–14 градусов ниже климатической нормы. В Пермском крае 20 января объявили штормовое предупреждение, там ожидаются морозы до минус 42 градусов. Январь 2026 года может стать самым холодным для региона за последние 16 лет. Штормовое предупреждение также объявили в Омской области, температура по региону может упасть до минус 40 градусов.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.

Зеленский анонсировал встречу России, Украины и США в ОАЭ

ГП обжаловала решение по иску к Тимуру Иванову на 1,2 млрд рублей

Разбивший мемориальную доску Политковской объяснил свой поступок

Самолета в Магадане выехал за пределы полосы. Подробности

«Лента» объявила о ребрендинге OBI

Трамп заявил о готовности Путина заключить сделку по Украине
Авторы
Теги
Анастасия Луценко
энергетика энергосистема Россия рекорд потребление
Материалы по теме
В России создали рабочую группу по энергоснабжению ЦОД для ИИ
Общество
Как Россия развивает атомную промышленность
Экономика
Брянский губернатор сообщил о повреждении объектов энергетики ракетами
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 23 января
EUR ЦБ: 88,79 (-1,93) Инвестиции, 17:42 Курс доллара на 23 января
USD ЦБ: 76,04 (-1,48) Инвестиции, 17:42
Захарова назвала «умозрительными» слова Трампа о судьбе ДСНВ Политика, 18:09
Рекордсмен сборной Боснии перешел в немецкий «Шальке» до конца сезона Спорт, 18:07
«Грешники» получили рекордные 16 номинаций на «Оскар». Инфографика Общество, 18:06
Зеленский предложил дать подзатыльник Виктору, живущему на деньги Европы Политика, 18:03
За ₽3,8 млн в Москве выставили на торги сторожку — памятник XIX века Недвижимость, 17:55
Удержится ли рубль ниже 80? Три мнения аналитиков. ВидеоПодписка на РБК, 17:52 
Зеленский анонсировал встречу России, Украины и США в ОАЭ Политика, 17:49
Как перестать тянуть все в одиночку?
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
ЦБ понизил курс доллара на ₽1,5, а курс евро — почти на ₽2 Инвестиции, 17:48
Поэтессу Полозкову объявили в розыск в России Политика, 17:39
Чанпэн Чжао спрогнозировал рост альткоинов и цену биткоина в $200 тыс. Крипто, 17:37
Зеленский предложил помощь Украины в защите Гренландии от России Политика, 17:33
Смолов начнет обучение на тренерские лицензии УЕФА в марте Спорт, 17:31
Заложники эмпатии: как перестать брать на себя чужие проблемы Образование, 17:31
Макрон сообщил о задержании шедшего из России танкера Политика, 17:26