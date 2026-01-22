В России установили исторический максимум энергопотребления из-за морозов

Фото: Максим Константинов / Global Look Press

Единая энергосистема России (ЕЭС) 22 января зафиксировала исторический максимум потребления электрической энергии на фоне морозов. Об этом сообщила пресс-служба «Системного оператора ЕЭС».

«Наибольшее за всю историю Единой энергосистемы потребление составило 171 943 МВт, что на 554 МВт больше предыдущего исторического максимума, зафиксированного 11 декабря 2023 года», — говорится в сообщении.

Рекорд был установлен утром 22 января. Причиной повышенной нагрузки стали устойчивые морозы, накрывшие территорию России, подчеркнула ЕЭС.

22 января Гидрометцентр России предупредил о похолодании в центральной части России, вызванном «гребнем сибирского антициклона». Так, 25 января аномальные морозы ожидаются в Подмосковье — там температура может упасть до минус 29 градусов. Всего среднесуточная температура в Европейской России в конце недели будет ниже климатической нормы на 12–13 градусов.

Морозы накрыли и другие части страны. В Нижегородской области синоптики спрогнозировали, что с 22 января температурный фон будет на 9–14 градусов ниже климатической нормы. В Пермском крае 20 января объявили штормовое предупреждение, там ожидаются морозы до минус 42 градусов. Январь 2026 года может стать самым холодным для региона за последние 16 лет. Штормовое предупреждение также объявили в Омской области, температура по региону может упасть до минус 40 градусов.