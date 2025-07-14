В Московском регионе установили новый летний рекорд энергопотребления
В энергосистеме Московского региона 11 июля в 14:00 мск зафиксировали новое значение максимума летнего потребления мощности на уровне 16 117 МВт при среднесуточной температуре 27,3 градуса, сообщили в «Системном операторе Единой энергетической системы».
«Предыдущий максимальный показатель на уровне 16 083 МВт был зафиксирован 2 июля 2024 года в 14:00 при среднесуточной температуре 25,1 градуса», — отметили в организации.
В числе основных факторов — увеличение расхода электроэнергии на вентиляцию и кондиционирование на фоне значительного превышения среднемноголетних значений среднесуточных температур воздуха, отметили в «Системном операторе».
Кроме того, тогда же, 11 июля в 14:00 (мск), на территории Тульской области при среднесуточной температуре наружного воздуха в 26,2 градуса был зафиксирован новый максимум потребления мощности на уровне 1397 МВт. Это на 24 МВт больше прошлого показателя. Предыдущий рекорд был установлен 2 июля 2024 года — при среднесуточной температуре 25,6 градуса и составил 1373 МВт. Причинами роста стало также увеличение потребления мощности предприятиями химической промышленности и металлургического производства.
Последние пять лет спрос на электроэнергию в России растет опережающими темпами, отмечал в апреле 2025 года на стратегической сессии, посвященной развитию электроэнергетического комплекса, российский премьер-министр Михаил Мишустин.
Ранее «Системный оператор» отмечал, что в 2024-м энергопотребление в России выросло на 3,1% по сравнению с предыдущим годом, почти до 1,2 трлн кВт*ч, и в 2025 году может увеличиться еще на 3%. В Минэнерго сообщали, что по итогам лета 2025-го спрос на энергию вырастет на 8,2% год к году и достигнет 23 ГВт.
Глава Минэнерго Сергей Цивилев, в свою очередь, заявлял, что резервы «созданной в СССР энергетики исчерпаны», упоминая недофинансирование модернизации оборудования и поддержания его в нормативном состоянии.
Ситуация с надежностью энергоснабжения в России в последние годы ухудшилась, о чем свидетельствуют сбои, подобные аварии на юге страны в 2024 году, говорилось в исследовании консалтинговой компании ЭКОПСИ, с которыми в апреле ознакомился РБК. Ввод новых мощностей и сетевых объектов не успевает за потреблением, в результате прогнозируется дефицит электроэнергии, для купирования которого действующих мер недостаточно, отмечали ранее в исследовании.
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