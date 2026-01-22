 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Гидрометцентр предупредил о морозах в Москве из-за «сибирского гребня»

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости
Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

В воскресенье, 25 января, в Московской области прогнозируются аномальные морозы. Ночью температура воздуха может опуститься от -21 до -26°С, а местами, по данным синоптиков, до -29°С. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Днем ожидается от -14 до -19 градусов. В самой Москве ночью столбики термометров покажут от -22 до -24°С. В центре города синоптики прогнозируют температуру от -19 до -21°С, днем будет от -14 до -16 градусов. Ветер будет слабым.

В Подмосковье ночью ударили 26-градусные морозы
Общество
Зарайск

Морозы вызваны «гребнем сибирского антициклона», который идет по России, сообщили в Гидрометцентре. Среднесуточная температура в центре Европейской России в конце недели и в выходные будет на 12-13 градусов ниже климатической нормы.

Похолодание началось уже в четверг, 22 января. В пятницу, 23 января, ночью в области было до -19 градусов, в субботу, 24 января, ночью температура местами опускалась до -26 градусов.

Потеплеет лишь в понедельник, 26 января. В регион начнут поступать теплые воздушные массы с запада и юго-запада, атмосферное давление будет падать, а ветер усилится. Ночью еще будет холодно (до -25°С), но днем синоптики обещают — 8 градусов. Во вторник, 27 января, прогнозируется снег, ночью до -14 градусов, днем — до -6°С. В течение всех морозных дней сохранится гололедица на дорогах.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.

Axios узнал, что сделка по Гренландии сохранит суверенитет Дании

ГП обжаловала решение по иску к Тимуру Иванову на 1,2 млрд рублей

Разбивший мемориальную доску Политковской объяснил свой поступок

Самолета в Магадане выехал за пределы полосы. Подробности

«Лента» объявила о ребрендинге OBI

Трамп заявил о готовности Путина заключить сделку по Украине
Авторы
Теги
Ксения Потрошилина
Погода морозы зима Подмосковье Москва
Материалы по теме
Жителей Пермского края предупредили о морозах до минус 40 градусов
Общество
Синоптики спрогнозировали небольшой снег и легкий мороз в Москве
Общество
Москвичам пообещали пасмурный зимний день с 9-градусными морозами
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 января
EUR ЦБ: 90,72 (-0,47) Инвестиции, 21 янв, 17:41 Курс доллара на 22 января
USD ЦБ: 77,52 (-0,31) Инвестиции, 21 янв, 17:41
Дегтярев объяснил, как можно заставить IIHF допустить юниоров через CAS Спорт, 15:07
В Т-Банке сообщили, что мошенники стали предлагать инвестиции в проекты Общество, 15:00
Шесть рабочих пострадали после инцидента с хлором в Братске Общество, 14:58
Шереметьево в июне запустит эксперимент по посадке в самолет без паспорта Общество, 14:58
Биткоин займет 70% рынка с ценой $1 млн. «Большие идеи» от ARK Invest Крипто, 14:56
Гидрометцентр предупредил о морозах в Москве из-за «сибирского гребня» Общество, 14:55
В Польше заявили о возрождении верфей «из пепла» из-за России Политика, 14:46
Как перестать тянуть все в одиночку?
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Вавринка побил рекорд Федерера на турнирах «Большого шлема» Спорт, 14:43
Какие квартиры на вторичном рынке будет трудно продать в 2026 году Недвижимость, 14:42
Родители пловца Николая Свечникова опознали найденное в Босфоре тело Общество, 14:31
В Росавиации рассказали, почему Boeing 747 не сумел вылететь из Магадана Общество, 14:30
Акции производителя унитазов Toto выросли на фоне ажиотажа вокруг ИИ Технологии и медиа, 14:30
Росфинмониторинг: что это, функции и новые права доступа База знаний, 14:27
Россияне возложили эту обязанность на работодателя. Вы удивитесь Life, 14:23