Гидрометцентр предупредил о морозах в Москве из-за «сибирского гребня»

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

В воскресенье, 25 января, в Московской области прогнозируются аномальные морозы. Ночью температура воздуха может опуститься от -21 до -26°С, а местами, по данным синоптиков, до -29°С. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Днем ожидается от -14 до -19 градусов. В самой Москве ночью столбики термометров покажут от -22 до -24°С. В центре города синоптики прогнозируют температуру от -19 до -21°С, днем будет от -14 до -16 градусов. Ветер будет слабым.

Морозы вызваны «гребнем сибирского антициклона», который идет по России, сообщили в Гидрометцентре. Среднесуточная температура в центре Европейской России в конце недели и в выходные будет на 12-13 градусов ниже климатической нормы.

Похолодание началось уже в четверг, 22 января. В пятницу, 23 января, ночью в области было до -19 градусов, в субботу, 24 января, ночью температура местами опускалась до -26 градусов.

Потеплеет лишь в понедельник, 26 января. В регион начнут поступать теплые воздушные массы с запада и юго-запада, атмосферное давление будет падать, а ветер усилится. Ночью еще будет холодно (до -25°С), но днем синоптики обещают — 8 градусов. Во вторник, 27 января, прогнозируется снег, ночью до -14 градусов, днем — до -6°С. В течение всех морозных дней сохранится гололедица на дорогах.