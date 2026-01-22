Родители пловца Николая Свечникова опознали найденное в Босфоре тело
Родители российского пловца Николая Свечникова, который исчез во время межконтинентального заплыва через Босфор в августе 2025 года, опознали тело сына. Об этом РБК сообщила жена Свечникова.
20 января сотрудники морской полиции нашли на берегу Босфора неопознанное тело мужчины. Позже Генконсульство России в Стамбуле сообщило, что, согласно результатам экспертизы ДНК, найденное в Босфоре тело принадлежит Свечникову. Жена пловца подтвердила в разговоре с РБК результаты экспертизы.
Николай Свечников пропал 24 августа 2025 года во время 37-го межконтинентального заплыва через Босфор. В соревновании участвовали около 3 тыс. человек.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.
Axios узнал, что сделка по Гренландии сохранит суверенитет Дании
ГП обжаловала решение по иску к Тимуру Иванову на 1,2 млрд рублей
Разбивший мемориальную доску Политковской объяснил свой поступок
Самолета в Магадане выехал за пределы полосы. Подробности
«Лента» объявила о ребрендинге OBI
Трамп заявил о готовности Путина заключить сделку по Украине