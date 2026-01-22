Родители пловца Николая Свечникова опознали найденное в Босфоре тело

Николай Свечников (Фото: соцсети)

Родители российского пловца Николая Свечникова, который исчез во время межконтинентального заплыва через Босфор в августе 2025 года, опознали тело сына. Об этом РБК сообщила жена Свечникова.

20 января сотрудники морской полиции нашли на берегу Босфора неопознанное тело мужчины. Позже Генконсульство России в Стамбуле сообщило, что, согласно результатам экспертизы ДНК, найденное в Босфоре тело принадлежит Свечникову. Жена пловца подтвердила в разговоре с РБК результаты экспертизы.

Николай Свечников пропал 24 августа 2025 года во время 37-го межконтинентального заплыва через Босфор. В соревновании участвовали около 3 тыс. человек.