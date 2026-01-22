Акции производителя унитазов Toto выросли на фоне ажиотажа вокруг ИИ

Фото: TK Kurikawa / Fotodom / Shutterstock

После заявления аналитиков банка Goldman Sachs о скрытом потенциале японской компании Toto ее акции выросли на 11%, продемонстрировав самый резкий скачок роста за последние пять лет, пишет Bloomberg.

Компания специализируется на производстве «умных унитазов», сидений для них с подогревом и встроенным биде и другой сантехники. При этом уже несколько десятилетий Toto производит и сложные детали, и пленки для заводов по производству микросхем и дисплеев.

Одна из ключевых вещей — электростатические зажимы, которые она серийно выпускает с 1988 года. Эти устройства удерживают тонкие кремниевые пластины, на которых «рисуют» чипы, фиксируя их в нужном положении и одновременно помогая поддерживать правильную температуру и чистоту во время производства.

Этот бизнес приносит компании около 42% всей операционной прибыли.

Аналитики Goldman Sachs предполагают, что второстепенный бизнес японской компании может «выиграть от развития ИИ-инфраструктуры». Кризис на рынке полупроводников побуждает производителей памяти наращивать производство и повышает спрос на продукцию в том числе таких компаний, как Toto, объясняет Bloomberg.

В 2021 году правительство Японии одобрило пакет инвестиций в полупроводниковую отрасль страны в размере 774 млрд иен ($6,8 млрд).