США ввели 25-процентные пошлины на ряд чипов для ИИ
Президент США Дональд Трамп ввел пошлину в размере 25% на импорт «определенных передовых полупроводников», предназначенных для разработок в сфере искусственного интеллекта.
В бюллетене Белого дома говорится, что мера направлена против угроз национальной безопасности и не затронет микросхемы, импортируемые для «поддержки развития цепочки поставок технологий в США и укрепления внутренних производственных мощностей по выпуску производных полупроводников».
Под действие указа попадут в том числе чипы Nvidia H200 и AMD MI325. Axios отмечает, что документ является частью сделки, в рамках которой Nvidia сможет продавать свою продукцию, сделанную на Тайване, в Китае, но при этом будет платить 25% от продаж правительству Соединенных Штатов. Разрешение на экспорт власти США выдали Nvidia накануне.
Nvidia приветствовала решение Трампа, заявив, что оно позволит компании конкурировать на мировом рынке и представляет собой «продуманный баланс, который очень полезен для Америки». AMD, со своей стороны, сообщила, что соблюдает все законы в области экспортного контроля.
В конце прошлого года Трамп предупредил, что примет «довольно существенные» пошлины на полупроводники, в том числе для компаний, которые не перенесли производство в США. Пока республиканец воздержался от введения тарифов на большинство других выпущенных за рубежом чипов, но в Белом доме заявили, что администрация может принять такое решение позже, пишет Axios.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.
NBC: покупка Гренландии может обойтись США в $700 млрд
WP узнала, какими посланиями обменялись Иран и Израиль через Россию
Трамп заявил о прекращении убийств в Иране
ЕС принял решение снизить потолок цены на российскую нефть
Трамп назвал нежелание гренландцев стать частью США «их проблемой»
В России больше не осталось ресторанов KFC