0

США ввели 25-процентные пошлины на ряд чипов для ИИ

Под действие пошлин попали в том числе произведенные на Тайване чипы Nvidia, которые она будет продавать Пекину. Накануне власти США разрешили компании экспорт в Китай, но с условиями
Фото: IM Imagery / Shutterstock
Фото: IM Imagery / Shutterstock

Президент США Дональд Трамп ввел пошлину в размере 25% на импорт «определенных передовых полупроводников», предназначенных для разработок в сфере искусственного интеллекта.

В бюллетене Белого дома говорится, что мера направлена против угроз национальной безопасности и не затронет микросхемы, импортируемые для «поддержки развития цепочки поставок технологий в США и укрепления внутренних производственных мощностей по выпуску производных полупроводников».

Под действие указа попадут в том числе чипы Nvidia H200 и AMD MI325. Axios отмечает, что документ является частью сделки, в рамках которой Nvidia сможет продавать свою продукцию, сделанную на Тайване, в Китае, но при этом будет платить 25% от продаж правительству Соединенных Штатов. Разрешение на экспорт власти США выдали Nvidia накануне.

Reuters узнал о секретных маячках в поставленных из США партиях чипов
Политика
Фото:Marijan Murat / dpa / Global Look Press

Nvidia приветствовала решение Трампа, заявив, что оно позволит компании конкурировать на мировом рынке и представляет собой «продуманный баланс, который очень полезен для Америки». AMD, со своей стороны, сообщила, что соблюдает все законы в области экспортного контроля.

В конце прошлого года Трамп предупредил, что примет «довольно существенные» пошлины на полупроводники, в том числе для компаний, которые не перенесли производство в США. Пока республиканец воздержался от введения тарифов на большинство других выпущенных за рубежом чипов, но в Белом доме заявили, что администрация может принять такое решение позже, пишет Axios.

