Посольство сообщило о гибели россиянки при столкновении поездов в Испании

Фото: Manu Fernandez / AP / ТАСС

В железнодорожной катастрофе на юге Испании погибла россиянка, сообщило посольство России в телеграм-канале.

«Посольство России в Испании с прискорбием сообщает о гибели в результате железнодорожной катастрофы вблизи населенного пункта Адамус российской гражданки», — говорится в сообщении.

Какие-либо сведения о погибшей в посольстве не привели. Дипломаты уточнили, что находятся в контакте с родственниками погибшей.

Крушение произошло вечером 18 января в провинции Кордова, недалеко от населенного пункта Адамус. Поезд, следовавший по маршруту Малага — Пуэрта-де-Аточа, сошел с рельсов и попал на соседний путь, где столкнулся с составом, направлявшимся из Пуэрта-де-Аточа в Уэльву, что привело к его сходу с рельсов. Второй поезд, по данным El Pais, двигался со скоростью около 200 км/ч. В результате аварии погибли 42 человека.

По утверждению министра транспорта Испании Оскара Пуэнте, авария произошла на обновленном участке, отремонтированном в мае 2025 года. Он также сказал, что поезд, который сошел с рельсов, эксплуатировался менее четырех лет.