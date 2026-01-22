Экс-глава правления «Локомотива» признал вину в деле о заказном убийстве
Бывший председатель совета директоров футбольного клуба «Локомотив» и бывший член совета директоров Межтрастбанка Сергей Липатов в суде признал вину по делу об убийстве директора юридической фирмы «Инюрконсалт» и советника главы министерства путей сообщения России Игоря Фоминова в 2002 году.
Об этом сообщает корреспондент РБК из зала суда.
Липатова обвиняют в подстрекательстве и пособничестве в убийстве. Мужчина в зале суда признал вину в полном объеме.
По данным следствия, Липатов обратился к бывшему служащему РУБОП Леониду Ракогону с просьбой найти исполнителя убийства Фоминова. Ракогон согласился, потребовав с Липатова $200 тыс.
После этого Ракогон связался с бывшим сотрудником ФСБ Олегом Михалевым, который уже непосредственно поручил совершение убийства Алексею Чеботареву и банде Павла Христева.
Члены банды Христева, получив фото заказанного бизнесмена и всю информацию о местах его работы и проживания, провели разведку и разработали план.
