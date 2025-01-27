«МК» узнал о внезапной смерти полицейского, подозреваемого в убийстве

Фото: Дмитрий Часовитин / Global Look Press

В СИЗО № 4 города Москвы внезапно умер экс-глава УВД города Озеры в Московской области Анатолий Камышов. Об этом сообщает «МК».

Полицейский умер накануне, 26 января, в СИЗО, куда он попал после ареста по делу о серии заказных убийств предпринимателей и чиновников. По данным издания, он умер «предположительно от сердечного приступа». В 20.00 он почувствовал себя плохо, но местные врачи не смогли его спасти.

Следствие подозревает, что он входил в преступную группировку, на счету которой, в том числе — убийство главы администрации Озерского района Подмосковья Владимира Сащихина. Он погиб 31 марта 2022 года на Ленинградском шоссе — его машину взорвали, полагают следователи.

Также в деле есть убийство предпринимателя из Дагестана Пирмагомеда Бурчакова в 2003 году который сгорел в собственной машине после взрыва в машине рядом. Еще ранее, в 2002 году они похитили владельца фирмы ОАО «Консул» Владимир Клюева, которого убили вместе с бухгалтером; в том же году — убили директора фирмы «Инюрконсалт» Александра Фоминова, консультанта руководства Министерства путей сообщения.

Всего в деле 11 фигурантов, 13 жертв, пять — пострадавших от покушений.

При этом на самого Камышова в 2002 году тоже совершали покушение — на 75-м километре Егорьевского шоссе около его машины срабатывало взрывное устройство. Сам милиционер, который ехал в отпуск на дачу, не пострадал. Его машину взрывной волной отбросило на встречную полосу.