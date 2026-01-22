Пострадавших при атаке ВСУ на Кубань переведут в больницу Краснодара

Трех пострадавших при атаке ВСУ на Кубань переведут в краевую больницу

Фото: Георгий Зимарев / РИА Новости

Трех человек, пострадавших в результате атаки дронов на портовые терминалы в поселке Волна, готовят к эвакуации в краевую клиническую больницу Краснодара в течение дня. Об этом сообщил вице-губернатор Краснодарского края Александр Руденко.

По его словам, на месте происшествия работали 12 бригад скорой медицинской помощи. Всего пострадали 11 человек, трое из них погибли. Для оказания помощи в Темрюкскую центральную районную больницу была направлена бригада санитарной авиации краевой клинической больницы № 1.

Вечером 21 января дроны ударили по портовым терминалам в поселке Волна Темрюкского района, в результате чего на их территории начался пожар — загорелись четыре резервуара с нефтепродуктами. Утром 22 января пожар был полностью потушен.