Трех пострадавших при атаке ВСУ на Кубань переведут в краевую больницу
Трех человек, пострадавших в результате атаки дронов на портовые терминалы в поселке Волна, готовят к эвакуации в краевую клиническую больницу Краснодара в течение дня. Об этом сообщил вице-губернатор Краснодарского края Александр Руденко.
По его словам, на месте происшествия работали 12 бригад скорой медицинской помощи. Всего пострадали 11 человек, трое из них погибли. Для оказания помощи в Темрюкскую центральную районную больницу была направлена бригада санитарной авиации краевой клинической больницы № 1.
Вечером 21 января дроны ударили по портовым терминалам в поселке Волна Темрюкского района, в результате чего на их территории начался пожар — загорелись четыре резервуара с нефтепродуктами. Утром 22 января пожар был полностью потушен.
