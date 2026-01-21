 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

В завалах на месте удара дрона в Адыгее нашли фрагменты тела погибшего

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: muratkumpilov / Telegram
Фото: muratkumpilov / Telegram

В Адыгее при разборе завалов после удара беспилотника обнаружили фрагменты человеческого тела, сообщил глава республики Мурат Кумпилов в своем телеграм-канале.

«К сожалению, при разборе завалов на месте вражеского удара по аулу Новая Адыгея следователями обнаружены фрагменты человеческого тела», — написал глава региона.

Он уточнил, что принадлежность останков и количество погибших можно будет установить только после генетической экспертизы.

СК пообещал расследовать удары по Адыгее и двум регионам
Политика
Фото:Мурат Кумпилов / Telegram

В ночь с 20 на 21 января Адыгею атаковал беспилотник. В результате удара дрона пострадали 13 человек, девять из которых госпитализировали. Двое находятся в реанимации. Также в результате атаки были повреждены 12 многоквартирных домов и парковка.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.

Париж запросил проведение учений НАТО в Гренландии

Минфин оценил претензии по поводу царских долгов России на $225 млрд

«Билайн» добавил возможность смотреть YouTube без VPN для своих абонентов

Уиткофф анонсировал новую встречу с Путиным

Жители Гренландии запустили в соцсетях флешмоб против планов Трампа

Трамп заявил о готовности Путина заключить сделку по Украине
Авторы
Теги
Владислав Гордеев Владислав Гордеев, Анастасия Карева
БПЛА Адыгея пострадавшие погибшие атака дронов Мурат Кумпилов
Материалы по теме
В МЧС ответили на сообщения, что ехали час тушить пожар в Адыгее
Политика
В Адыгее после атаки БПЛА на дом ввели локальный режим ЧС
Политика
В Адыгее после удара дрона начался пожар
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 января
EUR ЦБ: 90,72 (-0,47) Инвестиции, 17:41 Курс доллара на 22 января
USD ЦБ: 77,52 (-0,31) Инвестиции, 17:41
Сенатор Шейкин заявил о введении мер против Telegram Политика, 20:33
«США — двигатель планеты». Главное из выступления Трампа в Давосе Политика, 20:27
Сервисы мониторинга глюкозы включат в «белые списки» интернета Общество, 20:08
Казус «Машеньки»: как власти предложили донастроить льготы бизнесуПодписка на РБК, 20:07
Какие инвестиционные активы обгоняют инфляцию #всенабиржу!, 20:00
Минтранс предложил закрепить в законе понятие «удаленный водитель» Общество, 19:38
«Манчестер Сити» вернет болельщикам деньги за гостевой матч в Норвегии Спорт, 19:38
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Экс-мэра Одессы освободили из-под домашнего ареста Политика, 19:31
Путин после жалобы пекарни «Машенька» обратился к министрам Бизнес, 19:27
Аэропорты Краснодара, Геленджика и Сочи закрыли для полетов Политика, 19:25
В завалах на месте удара дрона в Адыгее нашли фрагменты тела погибшего Политика, 19:23
«На три с плюсом»: инвестиции в недвижимость едва ли превысят ₽1 трлн Недвижимость, 19:23
В Федерации рестораторов заявили о росте числа кафе и ресторанов в Москве Общество, 19:14
Berkshire Hathaway задумалась о продаже доли в Kraft Heinz на $7,7 млрд Инвестиции, 19:11