В завалах на месте удара дрона в Адыгее нашли фрагменты тела погибшего

Фото: muratkumpilov / Telegram

В Адыгее при разборе завалов после удара беспилотника обнаружили фрагменты человеческого тела, сообщил глава республики Мурат Кумпилов в своем телеграм-канале.

«К сожалению, при разборе завалов на месте вражеского удара по аулу Новая Адыгея следователями обнаружены фрагменты человеческого тела», — написал глава региона.

Он уточнил, что принадлежность останков и количество погибших можно будет установить только после генетической экспертизы.

В ночь с 20 на 21 января Адыгею атаковал беспилотник. В результате удара дрона пострадали 13 человек, девять из которых госпитализировали. Двое находятся в реанимации. Также в результате атаки были повреждены 12 многоквартирных домов и парковка.