Экс-мэра Одессы освободили из-под домашнего ареста

Геннадий Труханов (Фото: truonline / Telegram)

Бывшего мэра Одессы Геннадия Труханова отпустили из-под круглосуточного домашнего ареста, сообщает «Суспільне» со ссылкой на адвоката Александра Лысакова.

По словам защиты, Печерский районный суд изменил меру пресечения на личное обязательство.

В конце октября 2025 года экс-мэра Одессы отправили под домашний арест. Он является фигурантом уголовного дела о ненадлежащем исполнении служебных обязанностей, повлекшем гибель людей (ч. 3 ст. 367 Уголовного кодекса Украины) из-за сентябрьского наводнения, в котором погибли несколько человек.

В результате наводнения в Одессе было затоплено около 500 частных и многоквартирных домов, среди жертв есть ребенок. Генпрокуратура Украины утверждала, что причиной трагедии стала халатность должностных лиц, а не стихийное бедствие.