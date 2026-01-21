 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Экс-мэра Одессы освободили из-под домашнего ареста

Геннадий Труханов
Геннадий Труханов (Фото: truonline / Telegram)

Бывшего мэра Одессы Геннадия Труханова отпустили из-под круглосуточного домашнего ареста, сообщает «Суспільне» со ссылкой на адвоката Александра Лысакова.

По словам защиты, Печерский районный суд изменил меру пресечения на личное обязательство.

Суд отправил экс-мэра Одессы под домашний арест
Политика
Геннадий Труханов

В конце октября 2025 года экс-мэра Одессы отправили под домашний арест. Он является фигурантом уголовного дела о ненадлежащем исполнении служебных обязанностей, повлекшем гибель людей (ч. 3 ст. 367 Уголовного кодекса Украины) из-за сентябрьского наводнения, в котором погибли несколько человек.

В результате наводнения в Одессе было затоплено около 500 частных и многоквартирных домов, среди жертв есть ребенок. Генпрокуратура Украины утверждала, что причиной трагедии стала халатность должностных лиц, а не стихийное бедствие.

Авторы
Теги
Анастасия Карева
Геннадий Труханов Одесса Украина домашний арест
