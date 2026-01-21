Экс-мэра Одессы освободили из-под домашнего ареста
Бывшего мэра Одессы Геннадия Труханова отпустили из-под круглосуточного домашнего ареста, сообщает «Суспільне» со ссылкой на адвоката Александра Лысакова.
По словам защиты, Печерский районный суд изменил меру пресечения на личное обязательство.
В конце октября 2025 года экс-мэра Одессы отправили под домашний арест. Он является фигурантом уголовного дела о ненадлежащем исполнении служебных обязанностей, повлекшем гибель людей (ч. 3 ст. 367 Уголовного кодекса Украины) из-за сентябрьского наводнения, в котором погибли несколько человек.
В результате наводнения в Одессе было затоплено около 500 частных и многоквартирных домов, среди жертв есть ребенок. Генпрокуратура Украины утверждала, что причиной трагедии стала халатность должностных лиц, а не стихийное бедствие.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.
Париж запросил проведение учений НАТО в Гренландии
Минфин оценил претензии по поводу царских долгов России на $225 млрд
«Билайн» добавил возможность смотреть YouTube без VPN для своих абонентов
Уиткофф анонсировал новую встречу с Путиным
Жители Гренландии запустили в соцсетях флешмоб против планов Трампа
Трамп заявил о готовности Путина заключить сделку по Украине