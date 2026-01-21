 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Песков анонсировал второе за неделю совещание Путина с Совбезом

Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Вячеслав Прокофьев / Reuters)

Президент Владимир Путин, возможно, проведет вечером в среду, 21 января, оперативное совещания с членами Совета безопасности, второе на неделе. Об этом, как сообщает корреспондент РБК, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Ближе к вечеру не исключаем совещание с Совбезом оперативное», — сказал Песков.

На просьбу уточнить, почему на этой неделе возможно второе совещание с членами Совбеза, Песков ответил: «При необходимости такие совещания могут собираться в любой момент. Никаких правил на этот счет нет».

Пресс-секретарь добавил, что ничего экстраординарного не случилось.

Путин провел первое совещание с постоянными членами Совбеза
Общество

Первое в 2026 году совещание президента с постоянными членами Совбеза прошло в понедельник, 19 января. Его проведение Песков анонсировал в тот же день на брифинге.

Встреча была посвящена обсуждению сферы безопасности, а также действий России в построении многополярного мира. В совещании приняли участие председатель правительства Михаил Мишустин, председатель Госдумы Вячеслав Володин, зампред Совбеза Дмитрий Медведев, секретарь Совбеза Сергей Шойгу и другие.

Предыдущее совещание Совета безопасности состоялось 26 декабря, на нем обсуждали вопросы использования искусственного интеллекта в сфере обороны и безопасности страны.

Авторы
Теги
Персоны
Анастасия Луценко, Полина Химшиашвили Полина Химшиашвили
Дмитрий Песков Владимир Путин Совбез совещание
Дмитрий Песков фото
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
