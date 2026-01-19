Путин проведет оперативное совещание Совета безопасности

Владимир Путин (Фото: Михаил Метцель / Sputnik / Reuters)

Президент Владимир Путин в понедельник, 19 января, проведет оперативное совещание с членами Совета безопасности, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь не уточнил, какой теме будет посвящена встреча, но пояснил, что ее назовет сам президент.

Предыдущее заседание Совета безопасности прошло 26 декабря 2025 года. Оно было посвящено вопросам использования искусственного интеллекта в сфере обороны и безопасности страны. На совещании также присутствовал вице-премьер Дмитрий Григоренко, курирующий цифровую сферу в правительстве России.