Путин проведет оперативное совещание Совета безопасности
Президент Владимир Путин в понедельник, 19 января, проведет оперативное совещание с членами Совета безопасности, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь не уточнил, какой теме будет посвящена встреча, но пояснил, что ее назовет сам президент.
Предыдущее заседание Совета безопасности прошло 26 декабря 2025 года. Оно было посвящено вопросам использования искусственного интеллекта в сфере обороны и безопасности страны. На совещании также присутствовал вице-премьер Дмитрий Григоренко, курирующий цифровую сферу в правительстве России.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.
В Госдуме заявили о замедлении работы Telegram в России
Зеленский: энергосистема Украины покрывает 60% потребности в электроэнергии
Директор ЦРУ встретился с временным лидером Венесуэлы. Подробности
Зеленский подтвердил наличие разногласий с Белым домом
Президент Чехии заявил, что Украина должна пойти на болезненные уступки
Суд избрал меру пресечения Юлии Тимошенко