Политика⁠,
0

Путин проведет оперативное совещание Совета безопасности

Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Михаил Метцель / Sputnik / Reuters)

Президент Владимир Путин в понедельник, 19 января, проведет оперативное совещание с членами Совета безопасности, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь не уточнил, какой теме будет посвящена встреча, но пояснил, что ее назовет сам президент.

Песков сообщил, что Путин традиционно окунулся в крещенскую купель
Политика

Предыдущее заседание Совета безопасности прошло 26 декабря 2025 года. Оно было посвящено вопросам использования искусственного интеллекта в сфере обороны и безопасности страны. На совещании также присутствовал вице-премьер Дмитрий Григоренко, курирующий цифровую сферу в правительстве России.

Авторы
Теги
Персоны
Анастасия Луценко, Полина Химшиашвили
Владимир Путин Совет Безопасности Дмитрий Песков
Дмитрий Песков фото
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
