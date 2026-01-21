Колокольцев почтил память погибших в Венесуэле кубинских полицейских

Фото: IrinaVolk_MVD / Telegram Фото: IrinaVolk_MVD / Telegram Фото: IrinaVolk_MVD / Telegram Фото: IrinaVolk_MVD / Telegram Фото: IrinaVolk_MVD / Telegram Фото: IrinaVolk_MVD / Telegram Фото: IrinaVolk_MVD / Telegram

Российский министр внутренних дел Владимир Колокольцев почтил память кубинских полицейских, погибших 3 января при спецоперации США в Венесуэле, сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

Траурная церемония прошла на кладбище Колон в Гаване. На фотографиях с мероприятия также можно увидеть саму Волк и главу МВД Кубы Ласаро Альвареса Касаса.

Позже главы ведомств провели совещание, на котором обсудили актуальные вопросы антикриминальной повестки, оценили состояние и перспективы сотрудничества в правоохранительной сфере.

Сотрудники сил безопасности Кубы погибли в ходе операции «Абсолютная решимость», при которой американские военные нанесли серию ударов по Венесуэле и похитили президента страны Николаса Мадуро. Число погибших кубинцев составило 37 человек.

По словам президента Кубы Мигеля Диас-Канеля, военные выполняли задачи по запросу венесуэльской стороны. Их тела доставили на Кубу 15 января, погибших похоронили с почестями.

