Захват Мадуро⁠,
0

На Кубу доставили тела погибших в Венесуэле военных. Видео

На Кубу доставили тела погибших в Венесуэле военных
Сюжет
Захват Мадуро

На Кубу доставили тела погибших в Венесуэле военных. Видео
Video

На Кубу доставили тела 32 кубинских военных, погибших при ударах США по Венесуэле, сообщает Cubavision.

Церемония состоялась на взлетно-посадочной полосе аэропорта имени Хосе Марти, на ней присутствовали глава государства Мигель Диас-Канель, бывший президент Рауль Кастро и глава МВД Ласаро Альберто Альварес.

«Смерть не сломит тех, кто падает с винтовкой в руках, защищая правое дело», — сказал министр внутренних дел в ходе выступления.

Гробы с телами погибших провезли по улице в сопровождении трех мотоциклистов. На кадрах видно, что на обочине дороги, по которой проезжали машины, стоит множество людей.

Гавана сообщила о гибели 32 кубинцев в ходе операции США против Венесуэлы
Политика
Мигель Диас-Канель

Солдаты погибли при атаке США на Венесуэлу 3 января, в ходе операции «Абсолютная решимость» американские военные нанесли серию ударов и похитили президента страны Николаса Мадуро.

По словам президента Кубы, военные выполняли задачи по запросу венесуэльской стороны. О жертвах среди кубинских солдат также сообщил американский президент Дональд Трамп.

По информации МВД Венесуэлы, в результате атаки погибли 100 человек.

Авторы
Теги
Александра Озерова
Венесуэла Куба
