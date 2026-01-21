Краснодарский оперштаб сообщил о ходе разминирования упавшего у дома БПЛА
В поселке Афипский Краснодарского края специалисты продолжают разминирование боевой части беспилотника, упавшей рядом с многоквартирным домом. Об этом сообщил региональный оперативный штаб.
О падении обломка возле четырехподъездного 177-квартирного дома губернатор Вениамин Кондратьев сообщил в два часа ночи. Всех жильцов эвакуировали для проведения работ по разминированию, для них организовали пункт временного размещения в спортивной школе поселка.
В 12:17 мск оперштаб уточнил, что в пункте временного размещения остаются 46 человек. «Остальные жильцы разместились у родственников или друзей», — говорится в сообщении.
Ночью над Краснодарским краем сбили 45 беспилотников, в том числе семь уничтожили над акваторией Черного моря и один — над Азовским морем.
Вблизи поселка Афипский обломки беспилотника упали на территорию НПЗ и спровоцировали пожар. Обошлось без пострадавших, повреждений инфраструктуры также не зафиксировано.
