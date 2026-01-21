 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине
Краснодарский оперштаб сообщил о ходе разминирования упавшего у дома БПЛА

Краснодарский штаб: специалисты продолжают разминировать упавший около дома дрон
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Александр Река / ТАСС
Фото: Александр Река / ТАСС

В поселке Афипский Краснодарского края специалисты продолжают разминирование боевой части беспилотника, упавшей рядом с многоквартирным домом. Об этом сообщил региональный оперативный штаб.

О падении обломка возле четырехподъездного 177-квартирного дома губернатор Вениамин Кондратьев сообщил в два часа ночи. Всех жильцов эвакуировали для проведения работ по разминированию, для них организовали пункт временного размещения в спортивной школе поселка.

В 12:17 мск оперштаб уточнил, что в пункте временного размещения остаются 46 человек. «Остальные жильцы разместились у родственников или друзей», — говорится в сообщении.

В поселке Афипском на Кубани эвакуировали дом из-за обломков БПЛА
Политика
Вениамин Кондратьев

Ночью над Краснодарским краем сбили 45 беспилотников, в том числе семь уничтожили над акваторией Черного моря и один — над Азовским морем.

Вблизи поселка Афипский обломки беспилотника упали на территорию НПЗ и спровоцировали пожар. Обошлось без пострадавших, повреждений инфраструктуры также не зафиксировано.

Авторы
Теги
Александра Озерова
Краснодарский край беспилотники дроны разминирование
