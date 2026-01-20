Алиев заявил о переходе отношений с Арменией в стадию сотрудничества

Ильхам Алиев (Фото: Zuma / ТАСС)

Отношения Азербайджана и Армении от конфронтации в прошлом переходят в стадию сотрудничества. Об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил в интервью телеканалу Euronews на полях форума в Давосе.

«Сегодня отношения между Арменией и Азербайджаном уже перерастают в сотрудничество. Мы сняли все ограничения на грузоперевозки в Армению. Более того, мы начали поставлять в Армению критически важные товары, прежде всего, нефтепродукты, от которых эта страна в значительной степени зависит», — сказал Алиев (цитата по публикации Azerbaijan State News Agency).

Он охарактеризовал ситуацию как взаимовыгодную для обеих стран. «Поэтому я думаю, что совместными усилиями Армении и Азербайджана, включая гражданское общество, мы добьемся не долгосрочного, а вечного мира на Кавказе. Это наша цель», — заверил азербайджанский президент.

По его словам, обе страны живут в мире «всего пять-шесть месяцев». «Мы учимся этому. За всю нашу независимую историю мы никогда не жили в мире. И это особое чувство», — подчеркнул Алиев.

