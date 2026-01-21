 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Претензии США на Гренландию⁠,
Economist узнал о недовольстве союзников Трампа в Европе его действиями

Претензии США на Гренландию
Торговая война США

Недавние заявления президента США Дональда Трампа о введении 10-процентной таможенной пошлины для восьми стран Европы, отправивших военных в Гренландию, вызвали обеспокоенность среди европейских националистов, ранее поддерживавших MAGA-сообщество (движение Трампа Make America Great Again), сообщает The Economist.

Лидер французской партии «Национальное объединение» Жордан Барделла охарактеризовал действия Трампа как «коммерческий шантаж», ранее он же раскритиковал захват США венесуэльского лидера Николаса Мадуро словами: «Уважение к международному праву и суверенитету государств не может применяться избирательно».

Как отмечает издание, администрация Трампа ранее открыто поддерживала европейские правые партии, но недавние заявления республиканца вызвали разногласия, в частности, внутри ультраправой немецкой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) и сомнения у французского Национального собрания.

По данным опроса, 73% сторонников французских республиканцев против вторжения США в Гренландию. В материале издания говорится, что действия Трампа могут стать политическим риском для европейских правых.

Как Трамп может присоединить к США Гренландию и что ему может помешать
Фото:Sean Gallup / Getty Images

Ранее Трамп объявил о введении с 1 февраля 2026 года 10-процентной пошлины на товары из Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии. С 1 июня тариф возрастет до 25%. Сейчас пошлина на товары из ЕС составляет 15%.

Республиканец подчеркнул, что пошлины будут действовать до достижения соглашения о приобретении Гренландии, над которой США пытаются установить контроль более 150 лет. Американский лидер заявил, что США ранее субсидировали Данию и страны ЕС, не взимая пошлины.

По словам Трампа, Дания недостаточно защищает регион и допускает активность иностранных подводных лодок. На фоне угроз аннексии Гренландии несколько европейских стран направили военные контингенты для усиления обороны острова.

Трамп опубликовал сообщение от Макрона о приглашении россиян на G7

Генштаб Дании заявил, что армия отрабатывает защиту Гренландии с боями

Трамп опубликовал картинку с развевающимся над Гренландией флагом США

Евросоюз попал в зависимость от газа из США на фоне конфликта с Трампом

Politico назвало способы ЕС «прижать» Трампа с «базукой» и картой Китая

Общее богатство миллиардеров достигло исторического рекорда. Инфографика
Плугина Ирина
Дональд Трамп Европа Франция таможенные пошлины
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
