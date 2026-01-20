Датский депутат Европарламента нецензурно предложил Трампу «отвалить»

Датский депутат Европарламента Андерс Вистисен с трибуны нецензурно высказался в адрес президента США Дональда Трампа, комментируя ситуацию вокруг Гренландии.

Video

Выступая на заседании Европарламента, он заявил: «Позвольте мне выразить это словами, которые Вы, возможно, поймете, господин президент — fuck off» (в цензурном переводе на русский язык — «отвали»).

Высказывание вызвало реакцию руководства Европейского парламента. Спикер прервал выступление Вистисена и напомнил, что подобные выражения недопустимы, поскольку они противоречат правилам парламента.

После прихода к власти в январе 2025 года Трамп не раз заявлял, что намерен присоединить к США Гренландию. По его словам, остров «окружен» российским и китайским флотом и «абсолютно необходим» Соединенным Штатам для обороны.

Европейские страны выпустили совместное заявление о поддержке суверенитета и территориальной целостности Гренландии, осудив тарифные угрозы Трампа как подрыв трансатлантических отношений.