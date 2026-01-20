Датский депутат Европарламента нецензурно предложил Трампу «отвалить»
Датский депутат Европарламента Андерс Вистисен с трибуны нецензурно высказался в адрес президента США Дональда Трампа, комментируя ситуацию вокруг Гренландии.
Выступая на заседании Европарламента, он заявил: «Позвольте мне выразить это словами, которые Вы, возможно, поймете, господин президент — fuck off» (в цензурном переводе на русский язык — «отвали»).
Высказывание вызвало реакцию руководства Европейского парламента. Спикер прервал выступление Вистисена и напомнил, что подобные выражения недопустимы, поскольку они противоречат правилам парламента.
После прихода к власти в январе 2025 года Трамп не раз заявлял, что намерен присоединить к США Гренландию. По его словам, остров «окружен» российским и китайским флотом и «абсолютно необходим» Соединенным Штатам для обороны.
Европейские страны выпустили совместное заявление о поддержке суверенитета и территориальной целостности Гренландии, осудив тарифные угрозы Трампа как подрыв трансатлантических отношений.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.
Трамп опубликовал сообщение от Макрона о приглашении россиян на G7
Генштаб Дании заявил, что армия отрабатывает защиту Гренландии с боями
Трамп опубликовал картинку с развевающимся над Гренландией флагом США
Евросоюз попал в зависимость от газа из США на фоне конфликта с Трампом
Politico назвало способы ЕС «прижать» Трампа с «базукой» и картой Китая
Общее богатство миллиардеров достигло исторического рекорда. Инфографика