Политика⁠,
0

Зеленский заявил, что не получал от Макрона приглашение на саммит G7

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Petros Karadjias / Reuters)

Президент Франции Эмманюэль Макрон не пригласил своего украинского коллегу Владимира Зеленского на саммит «Большой семерки». Об этом сообщил сам Зеленский, передает украинское издание «Факты».

«Эмманюэль мне ничего не говорил. Пока что. Почему я говорю «пока что»? Потому что обычно, когда есть какие-то крупные дипломатические встречи, где присутствуют лидеры и где обсуждается тема Украины, он всегда меня приглашает. Ничего не решается об Украине без Украины», — сказал президент Украины.

Утром 20 января Трамп опубликовал на своей странице в соцсети Truth Social личное сообщение от Макрона, который предложил провести в Париже встречу G7 и пригласить туда в том числе украинских представителей.

Дмитриев встретится в Давосе с представителями США. Что известно о форуме
Политика
Фото:Denis Balibouse / Reuters

«Я могу организовать встречу G7 в Париже после Давоса в четверг. Я могу пригласить украинцев, датчан, сирийцев и русских», — говорится в опубликованном скриншоте.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году также рассказал, что Россия приглашения не получала.

Накануне Bloomberg писал, что Франция планирует созвать встречу финансовых ведомств «Большой семерки», чтобы обсудить угрозы Трампа. Страна председательствует в G7 с 1 января 2026 года.

