Политика⁠,
0

ЕС утвердил вызвавшую протесты фермеров торговую сделку с МЕРКОСУР

Фото: Santiago Mazzarovich / dpa / Global Look Press
Фото: Santiago Mazzarovich / dpa / Global Look Press

Страны Евросоюза утвердили вызвавшее протесты фермеров соглашение о торговой сделке с объединением МЕРКОСУР, сообщила пресс-служба Совета ЕС.

«Для окончательного вступления соглашения о партнерстве в силу потребуется согласие Европарламента и ратификация всеми странами ЕС и государствами МЕРКОСУР», — отметили представители ЕС.

Согласно принятому решению, до завершения этого процесса будет действовать временное торговое соглашение.

Решение приветствовал глава Евросовета Антониу Кошта. По его словам, договор принесет экономические выгоды и является важным для суверенитета ЕС. «Я приветствую сегодняшнее решение Совета одобрить соглашение ЕС–МЕРКОСУР. <...> Оно принесет реальные преимущества европейским потребителям и бизнесу», — написал Кошта в соцсети X.

Как сообщил министр иностранных дел Аргентины Пабло Кирно, документ будет подписан через неделю. «После более чем 30 лет переговоров мы подпишем 17 января в Парагвае историческое соглашение», — сообщил Кирно в соцсети X.

МЕРКОСУР является крупнейшим интеграционным объединением Южной Америки. В него входят Аргентина, Боливия, Бразилия, Парагвай и Уругвай, членство Венесуэлы было приостановлено в 2016 году. Союз объединяет более 295 млн человек и охватывает территорию около 14,8 млн кв. км.

Накануне французские фермеры провели акцию протеста в Париже против готовящегося торговой сделки ЕС с МЕРКОСУР. Утром 8 января они на тракторах перекрыли движение на ряде центральных улиц столицы Франции, в том числе в районе Триумфальной арки.

Полиция взяла участников акции в оцепление. Протест привел к масштабным заторам на подъездах к Парижу со стороны пригородов и Нормандии, общая протяженность пробок превысила 150 км. Опасение фермеров вызвал возможный рост импорта более дешевых продуктов и усиления конкуренции на рынке ЕС после подписания соглашения с МЕРКОСУР.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

