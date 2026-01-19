Минобороны сообщило об учениях резервистов по защите инфраструктуры
На одном из полигонов Южного военного округа начались специальные сборы по подготовке мобилизационного резерва, сообщило Министерство обороны России.
Резервистов обучают для защиты гражданских объектов и критической инфраструктуры в глубине территории страны. Программа подготовки построена с учетом опыта специальной военной операции и включает тактическую, огневую и медицинскую подготовку.
Особое внимание уделяется работе с вооружением, в том числе со спаренными пулеметами ПКТ, установленными на мотовездеходах. Резервисты учатся противодействовать беспилотным летательным аппаратам и другим современным угрозам. Тренировки максимально приближены к боевым условиям и проходят как днем, так и ночью.
Сначала граждане проходят одиночную подготовку, а затем отрабатывают действия в составе групп под руководством инструкторов, имеющих боевой опыт. Как пояснил один из наставников, каждый участник сборов обязан уверенно владеть автоматом, работать за турелью, оказывать тактическую медицинскую помощь и поддерживать связь для взаимодействия.
В конце декабря 2025 года президент России Владимир Путин подписал указ, предусматривающий введение специальных сборов для резервистов. Путин также поручил правительству определить перечень критически важных объектов, которые будут охранять резервисты.
Закон о привлечении резервистов к участию в сборах был подписан в начале ноября 2025 года. Эту инициативу подготовило Минобороны. В конце октября этот законопроект приняла Госдума.
Тогда же заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС России вице-адмирал Владимир Цимлянский заявил, что резервистов не будут привлекать к участию в военной операции.
