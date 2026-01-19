 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Минобороны сообщило об учениях резервистов по защите инфраструктуры

Фото: Минобороны России
Фото: Минобороны России

На одном из полигонов Южного военного округа начались специальные сборы по подготовке мобилизационного резерва, сообщило Министерство обороны России.

Резервистов обучают для защиты гражданских объектов и критической инфраструктуры в глубине территории страны. Программа подготовки построена с учетом опыта специальной военной операции и включает тактическую, огневую и медицинскую подготовку.

Особое внимание уделяется работе с вооружением, в том числе со спаренными пулеметами ПКТ, установленными на мотовездеходах. Резервисты учатся противодействовать беспилотным летательным аппаратам и другим современным угрозам. Тренировки максимально приближены к боевым условиям и проходят как днем, так и ночью.

Сначала граждане проходят одиночную подготовку, а затем отрабатывают действия в составе групп под руководством инструкторов, имеющих боевой опыт. Как пояснил один из наставников, каждый участник сборов обязан уверенно владеть автоматом, работать за турелью, оказывать тактическую медицинскую помощь и поддерживать связь для взаимодействия.

Кто такие резервисты: понятие, статус и обязанности в российской армии
База знаний
Фото:Таисия Воронцова / URA.RU / ТАСС

В конце декабря 2025 года президент России Владимир Путин подписал указ, предусматривающий введение специальных сборов для резервистов. Путин также поручил правительству определить перечень критически важных объектов, которые будут охранять резервисты.

Закон о привлечении резервистов к участию в сборах был подписан в начале ноября 2025 года. Эту инициативу подготовило Минобороны. В конце октября этот законопроект приняла Госдума.

Тогда же заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС России вице-адмирал Владимир Цимлянский заявил, что резервистов не будут привлекать к участию в военной операции.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.

В Госдуме заявили о замедлении работы Telegram в России

Зеленский: энергосистема Украины покрывает 60% потребности в электроэнергии

Директор ЦРУ встретился с временным лидером Венесуэлы. Подробности

Зеленский подтвердил наличие разногласий с Белым домом

Президент Чехии заявил, что Украина должна пойти на болезненные уступки

Суд избрал меру пресечения Юлии Тимошенко
Авторы
Теги
Ксения Потрошилина
Минобороны полигон сборы резервисты
Материалы по теме
Путин поручил создать перечень объектов для защиты резервистами
Политика
Путин подписал указ о проведении сборов россиян в мобилизационном резерве
Политика
В Минобороны разъяснили, как будут платить резервистам на спецсборах
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 января
EUR ЦБ: 90,54 (-1,28) Инвестиции, 16 янв, 18:04 Курс доллара на 17 января
USD ЦБ: 77,83 (-0,7) Инвестиции, 16 янв, 18:04
Reuters узнал о визите Дмитриева в Давос для встреч с делегацией США Политика, 13:14
Суд об аресте имущества Тимошенко перенесли на 20 января Политика, 13:14
От ретейла до туризма: как геотехнологии влияют на бизнес и жизнь города Тренды, 13:13
ЦБ собрался включить звездные рейтинги в регулирование Инвестиции, 13:11
Почему не все компании зарабатывают на больших массивах данных РБК и PostgresPro, 13:10
Валерий Карпин допустил возможность возглавить испанские клубы в будущем Спорт, 13:06
Лукашенко заявил, что Украине помогут только Белоруссия и Россия Политика, 12:50
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
Выпить кофе и лечь спать: в чем секрет бодрящего лайфхака дальнобойщиков Образование, 12:49
Появилось видео взрыва и пожара в центре подготовки МВД в Сыктывкаре Общество, 12:48
Минобороны сообщило об учениях резервистов по защите инфраструктуры Общество, 12:45
Песков назвал «беспокойной» информацию о событиях вокруг Гренландии Политика, 12:44
Песков сообщил, что Путин традиционно окунулся в крещенскую купель Политика, 12:41
Зачем Япония во второй раз за 16 месяцев проводит досрочные выборы Политика, 12:41
Альтернатива вкладу: зачем добавлять внебиржевые бонды в инвестпортфель #всенабиржу!, 12:40