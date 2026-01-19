Минобороны сообщило об учениях резервистов по защите инфраструктуры

Фото: Минобороны России

На одном из полигонов Южного военного округа начались специальные сборы по подготовке мобилизационного резерва, сообщило Министерство обороны России.

Резервистов обучают для защиты гражданских объектов и критической инфраструктуры в глубине территории страны. Программа подготовки построена с учетом опыта специальной военной операции и включает тактическую, огневую и медицинскую подготовку.

Особое внимание уделяется работе с вооружением, в том числе со спаренными пулеметами ПКТ, установленными на мотовездеходах. Резервисты учатся противодействовать беспилотным летательным аппаратам и другим современным угрозам. Тренировки максимально приближены к боевым условиям и проходят как днем, так и ночью.

Сначала граждане проходят одиночную подготовку, а затем отрабатывают действия в составе групп под руководством инструкторов, имеющих боевой опыт. Как пояснил один из наставников, каждый участник сборов обязан уверенно владеть автоматом, работать за турелью, оказывать тактическую медицинскую помощь и поддерживать связь для взаимодействия.

В конце декабря 2025 года президент России Владимир Путин подписал указ, предусматривающий введение специальных сборов для резервистов. Путин также поручил правительству определить перечень критически важных объектов, которые будут охранять резервисты.

Закон о привлечении резервистов к участию в сборах был подписан в начале ноября 2025 года. Эту инициативу подготовило Минобороны. В конце октября этот законопроект приняла Госдума.

Тогда же заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС России вице-адмирал Владимир Цимлянский заявил, что резервистов не будут привлекать к участию в военной операции.