Синоптик предупредил москвичей о крещенских морозах

Синоптик: в московском регионе на Крещение ожидаются морозы до минус 26 градусов

Температура в Крещенскую ночь в Московской области опустится до минус 25-26 градусов, сообщил «РИА Новости» руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Он отметил, что в ночь с субботы на воскресенье температура в Московском регионе составит около минус 20 градусов, а днем воздух прогреется до минус 15-17 градусов. В Крещенскую же ночь температура в некоторых местах Московской области опустится до минус 25-26 градусов.

«На субботу-воскресенье ночью — около минус 20 и около 15-17 градусов в дневные часы. Ясная погода, лунные ночи и солнце днем, но все равно очень сильный мороз. И местами ночью по области до минус 25-26 градусов», — сказал синоптик.

Праздник Крещения Господа в 2026 году отметят в понедельник, 19 января. В России, Белоруссии и на Украине существует традиция в ночь на Крещение окунаться в прорубь.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что утром 19 января температура составит от минус 20 до минус 25 градусов. А 20 и 21 числа по ночам холод усилится до минус 25-30 градусов.