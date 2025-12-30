 Перейти к основному контенту
В Госдуме заявили, что Max не заменит паспорт при покупке алкоголя

Депутат Боярский: мессенджер MAX не заменит паспорт при покупке алкоголя
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Мессенджер MAX не заменит бумажный паспорт для подтверждения возраста в магазинах, но может быть использован с этой целью, заявил «Радио России» глава комитета Госдумы по информационной политике, технологиям и связи Сергей Боярский.

«Те, кому удобнее носить с собой бумажные документы, могут продолжать это делать без ограничений», — сказал депутат.

Накануне президент Владимир Путин подписал закон, позволяющий подтверждать возраст при покупке табачных изделий, алкоголя и энергетиков через мессенджер Max. Проверить дату рождения позволит цифровой ID в Max — QR-код, созданный на основе данных учетной записи с «Госуслуг».

Боярский заявил, что уже видел, как люди пользуются такими QR-кодами в магазинах «вместо того, чтобы звать продавца».

Депутат добавил, что функционал мессенджера будет расширяться — в частности, появится возможность заселения в отель с помощью того же цифрового ID.  Боярский также выразил надежду на то, что цифровым ID позднее будут подтверждать личность в самолете и поезде.

Max — отечественный мессенджер от VK, разработанный при поддержке Министерства цифрового развития и связи. Бета-версию представили широкой публике в марте. В июне премьер Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому сервис стал национальным мессенджером.

Авторы
Теги
Анастасия Лежепекова
Мессенджер Max паспорт кибербезопасность Сергей Боярский
