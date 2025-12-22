 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
В Max появились цифровые удостоверения инвалидов и пенсионеров

Минтруд: в Max появились цифровые удостоверения инвалидов и пенсионеров
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Пенсионеры и граждане с инвалидностью могут подтвердить свой статус и право на льготы с помощью цифрового удостоверения в мессенджере Max. Об этом сообщила пресс-служба Министерства труда и социальной защиты России.

Функция позволяет предъявлять электронный документ вместо бумажного удостоверения для получения скидок в магазинах, бесплатного посещения музеев или льготного проезда.

Для оформления цифрового удостоверения пользователю необходима подтвержденная учетная запись на портале «Госуслуги». Также нужно дать согласие Социальному фонду России на обработку данных. Далее в приложении Max в разделе «Цифровой ID» необходимо создать документ, подтвердить личность одним из предложенных способов, сделать селфи и дождаться завершения проверки. После успешной верификации удостоверение автоматически загрузится в профиль.

В Госдуме предложили подтверждать возраст при покупке алкоголя через Max
Общество
Фото:Андрей Любимов / РБК

Цифровой ID в МАХ — это QR-код, созданный на основе данных учетной записи с портала «Госуслуги», аналог бумажных документов, позволяющий подтверждать статус студента, многодетного родителя и возраст, к примеру, при покупке товаров, требующих достижения 18 лет.

Антонина Сергеева
Мессенджер Max пенсионеры инвалиды льготы Удостоверения
