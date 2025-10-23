Владимир Путин (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Президент России Владимир Путин предложил объявить 2027 год Годом географии. Такое заявление он сделал в ходе XVII съезда Русского географического общества (РГО), попечительский совет которого он возглавляет.

«С учетом вклада наших географов разных эпох в укрепление государства и высочайшей значимости географической науки прошу правительство проработать возможность объявления 2027 года Годом географии», — сказал президент в ходе своего выступления.

По его словам, основным событием года станет «не только закрепление <...> новых карт» России, но и открытие музея географии.

После выступления Путина участники съезда переизбрали секретаря Совета безопасности России Сергея Шойгу на пост президента РГО. Он возглавляет общество с 2009 года. В своей речи Путин напомнил о заслугах Шойгу и выразил надежду, что участники голосования «будут иметь их в виду».

В январе Путин объявил 2025 год Годом защитника Отечества. Это решение он анонсировал в декабре 2024 года в ходе заседания Госсовета. Решение по тематике 2026 года официально пока не принято, но в октябре 2025 года Путин предложил сделать его Годом образования в России и Китае.