Политика
0

Путин предложил объявить 2027 год Годом географии

Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Президент России Владимир Путин предложил объявить 2027 год Годом географии. Такое заявление он сделал в ходе XVII съезда Русского географического общества (РГО), попечительский совет которого он возглавляет.

«С учетом вклада наших географов разных эпох в укрепление государства и высочайшей значимости географической науки прошу правительство проработать возможность объявления 2027 года Годом географии», — сказал президент в ходе своего выступления.

По его словам, основным событием года станет «не только закрепление <...> новых карт» России, но и открытие музея географии.

Шойгу призвал не употреблять название «новые регионы»
Политика
Сергей Шойгу

После выступления Путина участники съезда переизбрали секретаря Совета безопасности России Сергея Шойгу на пост президента РГО. Он возглавляет общество с 2009 года. В своей речи Путин напомнил о заслугах Шойгу и выразил надежду, что участники голосования «будут иметь их в виду».

В январе Путин объявил 2025 год Годом защитника Отечества. Это решение он анонсировал в декабре 2024 года в ходе заседания Госсовета. Решение по тематике 2026 года официально пока не принято, но в октябре 2025 года Путин предложил сделать его Годом образования в России и Китае.

