В Киевской области ввели экстренные отключения света

Фото: Thomas Peter / Reuters

В Киевской области ввели экстренные отключения электроэнергии, сообщает пресс-служба украинской энергетической компании ДТЭК в телеграм-канале.

Меры объяснили «ситуацией в энергосистеме», которую затрудняют морозы и перегрузка электросетей. «Делаем все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома всех жителей области», — говорится в сообщении.

Незадолго до объявления об экстренных отключениях премьер-министр Украины Юлия Свириденко заверила в своем телеграм-канале, что критическая инфраструктура Киевской области обеспечена источниками резервного питания. «Дома на электроотоплении подключены к генераторам большой мощности. Подключены также 36 мобильных котельных», — написала она.

В ночь на 18 января средства ПВО отработали в Киевской области. Одновременно с этим в Киеве была объявлена воздушная тревога. Позднее российское Минобороны отчиталось о нанесении ударов , которые, в частности, пришлись на объекты энергетики и транспортной инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ.

Накануне мэр украинской столицы Виталий Кличко заявил, что у Киева есть лишь примерно половина необходимого ему объема электроэнергии. Город, по словам Кличко, столкнулся с самым тяжелым энергетическим кризисом с февраля 2022 года. Мэр призвал жителей Киева покинуть город, если у них есть такая возможность, чтобы снизить нагрузку на его инфраструктуру.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.