В Киеве произошел масштабный блэкаут

Утром Минэнерго Украины сообщало, что в ряде областей страны люди остались без электроснабжения. Причины — повреждение энергетической инфраструктуры и неблагоприятные погодные условия

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В Киеве — почти полный блэкаут, электроэнергии не хватает даже для критической инфраструктуры, заявил мэр города Виталий Кличко. Как пишет «Страна», у всех подгрупп абонентов сейчас света нет — либо полностью, либо частично.

«Дефицит электроэнергии. Даже для обеспечения критической инфраструктуры. Энергетики работают. Но ситуация очень сложная», — написал Кличко в телеграм-канале.

В администрации города сообщили, что из-за «нестабильной ситуации в энергосистеме» временно остановился электротранспорт на левом и правом берегах Днепра.

Кроме того, некоторые жители Киева жалуются на холод в квартирах — там всего около 10 градусов, отмечает «Страна». Также электричества нет в пригороде столицы — Ирпене и Буче, там из-за блэкаута возникли очереди на АЗС.

Утром Минэнерго Украины сообщало, что в ряде областей страны люди остались без электроснабжения из-за «повреждения энергетической инфраструктуры» в ночь на вторник и «неблагоприятных погодных условий». Аварийно-восстановительные работы продолжаются.

«В настоящее время во всех регионах Украины действуют графики почасовых отключений. В Киеве и Киевской области применяются аварийные обесточивания», — сообщил замглавы ведомства Александр Вязовченко.

Накануне энергетическая компания ДТЭК, крупнейший частный инвестор энергетической отрасли Украины, заявила, что в ряде районов Киева действуют экстренные отключения, свет подается на время от трех до пяти часов в сутки.

13 января Минобороны России сообщило о массированном ударе по энергообъектам Украины, не уточнив их число и расположение. В тот же день в Киеве прозвучали взрывы, сообщали «РБК-Украина» и «Факти ICTV».

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.