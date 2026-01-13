 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

В Киеве произошел масштабный блэкаут

«Страна»: в Киеве произошел почти полный блэкаут
Сюжет
Военная операция на Украине
Утром Минэнерго Украины сообщало, что в ряде областей страны люди остались без электроснабжения. Причины — повреждение энергетической инфраструктуры и неблагоприятные погодные условия
Фото: Gleb Garanich / Reuters
Фото: Gleb Garanich / Reuters

В Киеве — почти полный блэкаут, электроэнергии не хватает даже для критической инфраструктуры, заявил мэр города Виталий Кличко. Как пишет «Страна», у всех подгрупп абонентов сейчас света нет — либо полностью, либо частично.

«Дефицит электроэнергии. Даже для обеспечения критической инфраструктуры. Энергетики работают. Но ситуация очень сложная», — написал Кличко в телеграм-канале.

В администрации города сообщили, что из-за «нестабильной ситуации в энергосистеме» временно остановился электротранспорт на левом и правом берегах Днепра.

Кроме того, некоторые жители Киева жалуются на холод в квартирах — там всего около 10 градусов, отмечает «Страна». Также электричества нет в пригороде столицы — Ирпене и Буче, там из-за блэкаута возникли очереди на АЗС.

Утром Минэнерго Украины сообщало, что в ряде областей страны люди остались без электроснабжения из-за «повреждения энергетической инфраструктуры» в ночь на вторник и «неблагоприятных погодных условий». Аварийно-восстановительные работы продолжаются.

«В настоящее время во всех регионах Украины действуют графики почасовых отключений. В Киеве и Киевской области применяются аварийные обесточивания», — сообщил замглавы ведомства Александр Вязовченко.

Накануне энергетическая компания ДТЭК, крупнейший частный инвестор энергетической отрасли Украины, заявила, что в ряде районов Киева действуют экстренные отключения, свет подается на время от трех до пяти часов в сутки.

13 января Минобороны России сообщило о массированном ударе по энергообъектам Украины, не уточнив их число и расположение. В тот же день в Киеве прозвучали взрывы, сообщали «РБК-Украина» и «Факти ICTV».

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Маск рассказал, что создал SpaceX ради встречи с инопланетянами

Вэнс призвал Трампа к диалогу с Ираном на фоне угроз ударов

Берлин усомнился в готовности США атаковать Гренландию

Наследник шаха Ирана призвал Трампа вмешаться, «чтобы режим рухнул»

The Guardian рассказала об уловке Китая для давления на Европу по Тайваню

Бывший посол Китая назвал главного демона Европы
Авторы
Теги
Анастасия Лежепекова
Киев отключение электричества Военная операция на Украине Украина отопление блэкаут
Материалы по теме
Военная операция на Украине. Онлайн
Политика
В Киеве прогремели взрывы
Политика
Welt сообщила о катастрофической ситуации с энергетикой в Киеве
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 января
EUR ЦБ: 92,4 (+0,43) Инвестиции, 18:09 Курс доллара на 14 января
USD ЦБ: 78,85 (+0,06) Инвестиции, 18:09
Минобороны сообщило о 40 сбитых за пять часов беспилотниках Политика, 18:48
Чем известен бывший премьер и экс-министр обороны Украины Шмыгаль 18:46
Rostic's опроверг сообщения о массовом закрытии ресторанов в Москве Бизнес, 18:40
Клуб РПЛ отправил в отставку главного тренера Спорт, 18:38
Анализ конкурентов и целевой аудитории: проверенные методы и инструменты Образование, 18:34
Кто такой Михаил Федоров, которого Рада не утвердила министром обороны 18:26
Каллас оценила возможную «живучесть» режима в Иране Политика, 18:21
Новый год — с новыми силами
Как правильно отдыхать?
Узнать на интенсиве
Со старыми смартфонами в новые секонд-хенды: как экономят россияне. ВидеоПодписка на РБК, 18:18 
Вся дичь мира технологий: 7 главных новинок с выставки CES-2026 Стиль, 18:17
ЦБ сохранил курс доллара на 14 января выше ₽78 Инвестиции, 18:11
Бывшие российские фигуристы не получили британские визы для участия в ЧЕ Спорт, 18:09
Обстановка у роддома в Новокузнецке, где погибли 9 младенцев. Видео Общество, 18:05
Рада провалила голосование по министрам обороны и энергетики Украины Политика, 18:05
«РИА Новости» узнало, когда умер первый ребенок в роддоме в Новокузнецке Общество, 18:03