В Киеве произошел масштабный блэкаут
В Киеве — почти полный блэкаут, электроэнергии не хватает даже для критической инфраструктуры, заявил мэр города Виталий Кличко. Как пишет «Страна», у всех подгрупп абонентов сейчас света нет — либо полностью, либо частично.
«Дефицит электроэнергии. Даже для обеспечения критической инфраструктуры. Энергетики работают. Но ситуация очень сложная», — написал Кличко в телеграм-канале.
В администрации города сообщили, что из-за «нестабильной ситуации в энергосистеме» временно остановился электротранспорт на левом и правом берегах Днепра.
Кроме того, некоторые жители Киева жалуются на холод в квартирах — там всего около 10 градусов, отмечает «Страна». Также электричества нет в пригороде столицы — Ирпене и Буче, там из-за блэкаута возникли очереди на АЗС.
Утром Минэнерго Украины сообщало, что в ряде областей страны люди остались без электроснабжения из-за «повреждения энергетической инфраструктуры» в ночь на вторник и «неблагоприятных погодных условий». Аварийно-восстановительные работы продолжаются.
«В настоящее время во всех регионах Украины действуют графики почасовых отключений. В Киеве и Киевской области применяются аварийные обесточивания», — сообщил замглавы ведомства Александр Вязовченко.
Накануне энергетическая компания ДТЭК, крупнейший частный инвестор энергетической отрасли Украины, заявила, что в ряде районов Киева действуют экстренные отключения, свет подается на время от трех до пяти часов в сутки.
13 января Минобороны России сообщило о массированном ударе по энергообъектам Украины, не уточнив их число и расположение. В тот же день в Киеве прозвучали взрывы, сообщали «РБК-Украина» и «Факти ICTV».
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Маск рассказал, что создал SpaceX ради встречи с инопланетянами
Вэнс призвал Трампа к диалогу с Ираном на фоне угроз ударов
Берлин усомнился в готовности США атаковать Гренландию
Наследник шаха Ирана призвал Трампа вмешаться, «чтобы режим рухнул»
The Guardian рассказала об уловке Китая для давления на Европу по Тайваню
Бывший посол Китая назвал главного демона Европы