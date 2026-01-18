 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

В трех округах Запорожской области восстановили электроснабжение

Балицкий: электроснабжение восстановлено в трех округах Запорожской области
Сюжет
Военная операция на Украине

Электроснабжение полностью восстановлено в Веселовском, Токмакском и Михайловском округах Запорожской области, а также частично в Мелитопольском. Об этом губернатор региона Евгений Балицкий написал в своем телеграм-канале.

«Работы по восстановлению электроснабжения Запорожской области продолжаются. На данный момент уже удалось восстановить электроснабжение Веселовского, Токмакского, Михайловского, частично Мелитопольского муниципальных округов», — сообщил Балицкий.

Он отметил, что в Мелитопольский городской округ подключают поэтапно, с поддержкой аварийных систем. Вместе с этим ведутся работы по подключению по резервным линиям, добавил Балицкий.

Части Херсонской и Запорожской областей остались без света из-за ударов
Политика
Фото:Илья Галахов / Global Look Press

«По прогнозам энергетиков, большая часть региона будет подключена в эту ночь. Работы не останавливаются», — подчеркнул губернатор.

Вечером 17 января глава Запорожской области сообщил, что большая часть региона осталась без света. До этого электричество в области пропадало после атак ВСУ 14 и 16 января.

Об отключении электроснабжения 17 января также сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. По его данным, 14 муниципальных образований и 450 населенных пунктов региона остались без света в результате обстрела подстанции в соседней Запорожской области.

