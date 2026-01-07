Российские руководители признали, что их больше всего мотивирует зарплата

Увеличение зарплаты — главная мотивация российских управленцев. На втором месте — наличие смысла в работе. Об этом говорят данные свежего исследования компании «Ромир», проведенного по заказу РБК

Фото: DS Tkachuk / Shutterstock

Мотивация российских руководителей во многом связана с материальными поощрениями: увеличением заработной платы (52%) и бонусами (37%). Однако для 44% важно также и наличие смысла в работе. Это выводы из свежего исследования компании «Ромир», проведенного по заказу Школы управления РБК.

Исследователи выяснили, что материальная составляющая особенно мотивирует руководителей с небольшими командами (до 10 человек). Для руководителей с более чем 30 сотрудниками в подчинении фактор зарплаты является наименее мотивирующим по сравнению с другими группами по количеству сотрудников.

РБК запустил Школу управления в конце декабря 2025 года. Это новый образовательный проект медиахолдинга, ориентированный на развитие руководителей. Именно для руководителей Школа разработала свой первый продукт — серию интерактивных онлайн-событий на актуальные темы. Участники событий Школы управления смогут сделать шаг к решению конкретной управленческой задачи и получить новый опыт по заявленной теме.



События Школы управления РБК будут проходить по четвергам начиная с 15 января. На первых двух событиях участники разберут, как руководителю строить карьеру в ближайший год и справляться с управленческим одиночеством. Условия доступа и полное расписание ближайших событий можно посмотреть посмотреть здесь.

Помимо зарплаты, бонусов и смысла, среди мотиваторов участники исследования также называли возможность учиться чему-то новому (34%), повышение (22%), личность руководителя (20%), увеличение автономии и возможность принимать важные решения (19%), увеличение ответственности (15%), сильный бренд компании (11%) и публичное признание, известность (7%). Отвечая на этот вопрос респонденты могли выбрать несколько вариантов ответов. Личность руководителя, кстати, заметно чаще мотивирует женщин, чем мужчин (23% против 17%).

При этом почти половина российских управленцев недовольна собственной зарплатой. Так ответили 46% респондентов исследования.

Исследование особенностей профессионального поведения руководителей «Ромир» провел по заказу Школы управления РБК в ноябре 2025 года. Его целевая аудитория: управленцы, у которых есть не только подчиненные, но и собственный руководитель. Было проведено 1,2 тыс. интервью. География: города России с населением свыше 50 тыс. жителей, включая Москву и Санкт-Петербург.

Результаты исследования будут опубликованы РБК 12 января 2026 года.