 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
РБК Образование⁠,
0

Российские руководители признали, что их больше всего мотивирует зарплата

Сюжет
РБК Образование
Увеличение зарплаты — главная мотивация российских управленцев. На втором месте — наличие смысла в работе. Об этом говорят данные свежего исследования компании «Ромир», проведенного по заказу РБК
Фото: DS Tkachuk / Shutterstock
Фото: DS Tkachuk / Shutterstock

Мотивация российских руководителей во многом связана с материальными поощрениями: увеличением заработной платы (52%) и бонусами (37%). Однако для 44% важно также и наличие смысла в работе. Это выводы из свежего исследования компании «Ромир», проведенного по заказу Школы управления РБК.

Исследователи выяснили, что материальная составляющая особенно мотивирует руководителей с небольшими командами (до 10 человек). Для руководителей с более чем 30 сотрудниками в подчинении фактор зарплаты является наименее мотивирующим по сравнению с другими группами по количеству сотрудников.

РБК запустил Школу управления в конце декабря 2025 года. Это новый образовательный проект медиахолдинга, ориентированный на развитие руководителей.

Именно для руководителей Школа разработала свой первый продукт — серию интерактивных онлайн-событий на актуальные темы. Участники событий Школы управления смогут сделать шаг к решению конкретной управленческой задачи и получить новый опыт по заявленной теме.

События Школы управления РБК будут проходить по четвергам начиная с 15 января. На первых двух событиях участники разберут, как руководителю строить карьеру в ближайший год и справляться с управленческим одиночеством.

Условия доступа и полное расписание ближайших событий можно посмотреть посмотреть здесь.

Помимо зарплаты, бонусов и смысла, среди мотиваторов участники исследования также называли возможность учиться чему-то новому (34%), повышение (22%), личность руководителя (20%), увеличение автономии и возможность принимать важные решения (19%), увеличение ответственности (15%), сильный бренд компании (11%) и публичное признание, известность (7%). Отвечая на этот вопрос респонденты могли выбрать несколько вариантов ответов. Личность руководителя, кстати, заметно чаще мотивирует женщин, чем мужчин (23% против 17%).

При этом почти половина российских управленцев недовольна собственной зарплатой. Так ответили 46% респондентов исследования.

Исследование особенностей профессионального поведения руководителей «Ромир» провел по заказу Школы управления РБК в ноябре 2025 года. Его целевая аудитория: управленцы, у которых есть не только подчиненные, но и собственный руководитель. Было проведено 1,2 тыс. интервью. География: города России с населением свыше 50 тыс. жителей, включая Москву и Санкт-Петербург.

Результаты исследования будут опубликованы РБК 12 января 2026 года.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Анна Вальцева
РБК Образование: Влияние
Материалы по теме
РБК запустил Школу управления
Образование
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 31 декабря 2025
EUR ЦБ: 92,09 (+0,62) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05 Курс доллара на 31 декабря 2025
USD ЦБ: 78,23 (+0,78) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05
Новый спрос и реформа отрасли: что ждет электроэнергетику в 2026 годуПодписка на РБК, 12:05
WSJ сообщила об отправке подлодки к танкеру с российским флагом Политика, 11:45
Житель Белгородской области погиб при взрыве украинского дрона Политика, 11:44
Кучеров набрал два очка и продлил результативную серию в НХЛ Спорт, 11:44
Зеленский приехал на Кипр Политика, 11:27
Работы меньше, требований больше: чего ждать от найма в IT в 2026 годуПодписка на РБК, 11:21
Politico узнало, какие пункты США вырезали из декларации по Украине Политика, 11:15
Новый год — с новыми силами
Как правильно отдыхать?
Узнать на интенсиве
Российский вратарь установил рекорд клуба НХЛ по сухим матчам Спорт, 11:09
Российские руководители признали, что их больше всего мотивирует зарплата Образование, 11:05
Антихаризма: какие ошибки в общении и поведении отталкивают собеседника Образование, 11:03
✍🏻 Сила или балласт: проверьте команду на эффективность. Тест 11:02
Эти автомобили чаще всего угоняли в 2025 году. Антирейтинг страховщиков Авто, 11:00
Смерть соцсетей, «не болтай» и охлаждение к ЗОЖу — тренды 2026 годаПодписка на РБК, 10:59
Силы ПВО сбили беспилотник над Чечней Политика, 10:58