США заявили о гибели причастного к атакам ИГ в Сирии террориста

США заявили о гибели террориста, причастного к нападению на американцев в Сирии

Силы Центрального командования США нанесли удары по северо-западу Сирии, в результате погиб «опытный лидер террористов», причастный к нападению на двух американских военных и одного гражданского переводчика из США в Сирии. Об этом пресс-служба командования сообщила в соцсети X.

Удары были нанесены 16 января. В результате убит Билал Хасан аль-Джасим, занимавшийся планированием терактов и связанный с боевиком «Исламского государства» (ИГ, признано в России террористической организацией и запрещено), напавшим на американцев в декабре в Пальмире.

«Смерть террориста, причастного к гибели трех американцев, демонстрирует нашу решимость преследовать террористов, которые нападают на наши силы. Нет безопасного места для тех, кто организует, планирует или вдохновляет нападения на американских граждан и наших бойцов. Мы найдем вас», — сказал глава Центрального командования, адмирал Брэд Купер.

13 декабря 2025 года представитель Пентагона Шон Парнелл сообщил о гибели в сирийской Пальмире двух американских военнослужащих и гражданского переводчика. Президент США Дональд Трамп пообещал «очень серьезный» ответ ИГИЛ.

19 декабря глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что США нанесли удары по позициям «Исламского государства» в Сирии, операция получила название «Удар Соколиного Глаза» (Hawkeye Strike). По данным Центрального командования, удары были нанесены по более чем 100 объектам ИГИЛ.

Последний раз об ударах по объектам ИГ в Сирии командование сообщило 10 января. По информации CNN, во время операции было выпущено более 90 высокоточных боеприпасов по более чем 35 целям, связанным с «Исламским государством».