США нанесли удар по более чем 35 целям ИГ в Сирии

В США назвали количество целей ИГ в Сирии, по которым был нанесен удар

США применили более 20 истребителей и выпустили более 90 боеприпасов по более чем 35 целям ИГИЛ в Сирии, узнали CNN и BBC News

Во время операции США в Сирии было выпущено более 90 высокоточных боеприпасов по более чем 35 целям, связанным с «Исламским государством» (ИГ, признано в России террористической организацией и запрещено), сообщил CNN американский официальный представитель. Об этом также пишет BBC News со ссылкой на источник.

Для ударов использовались более двух десятков самолетов. Представитель добавил, что в ударах участвовали самолеты, включая F-15E, A-10, AC-130J, MQ-9, а также иорданские F-16.

Об ударах ранее сообщила пресс-служба Центрального командования США. По ее данным, удары были нанесены около 12:30 по восточному времени 10 января — 20:30 мск. Они являются частью операции «Удар Соколиного Глаза», которая была начата 19 декабря 2025 года после гибели американских военных в Пальмире 13 декабря.

Официальный представитель Пентагона Шон Парнелл тогда заявил, что погибшие участвовали в операции, нацеленной на борьбу с террористическими группировками, включая ИГ, в этом регионе. Министр обороны США Пит Хегсет сообщил, что нападавший был ликвидирован силами союзников.

Президент США Дональд Трамп после этого пообещал «очень серьезный» ответ «Исламскому государству» после гибели американских военнослужащих в Сирии. Он назвал это «атакой ИГ против США и Сирии в очень опасном районе, который не полностью контролируется сирийскими властями».