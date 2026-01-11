Все российские аэропорты возобновили полеты

Аэропорты Калуги и Тамбова возобновили полеты, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале. На момент создания материала, во всех российских аэропортах сняты ограничения на полеты.

О возобновлении полетов в этих аэропортах он написал в 3:25 мск. «Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов», — добавил Кореняко.

Об ограничениях в аэропорту Тамбова Росавиация сообщила в 18:56 мск, а в аэропорту Калуги — в 20:55 мск 10 января.

Такие меры в российских аэропортах вводят на фоне угрозы атаки дронов. В течение суток 10 января полеты в разное время приостанавливали воздушные гавани Домодедово, Жуковский, Геленджика, Краснодара, Чебоксар, Волгограда, Сочи, Владикавказа, Грозного, Магаса и Махачкалы. Во всех аэропортах ограничения сняли.

Силы ПВО в период с 20:00 до 23:00 мск 10 января сбили 33 дрона над российскими регионами, сообщило Минобороны. Больше всего беспилотников перехватили в небе над Воронежской областью — 17. Восемь дронов уничтожили в небе над Курской областью. Пять БПЛА сбили над Брянской областью, три — над Белгородской областью.