В Ставропольском крае восемь человек пострадали при взрыве в кафе

В Кочубеевском округе Ставропольского края в результате взрыва газового баллона в придорожном кафе пострадали восемь человек, среди них трое детей. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава округа Олег Борзов.

Пожар произошел в кафе, расположенном вдоль трассы «Кавказ», отметил глава округа. На место прибыли пожарные расчеты, которые оперативно его потушили, уточнил Борзов.

Материал дополняется.