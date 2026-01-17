В Ставропольском крае восемь человек пострадали при взрыве в кафе
В Кочубеевском округе Ставропольского края в результате взрыва газового баллона в придорожном кафе пострадали восемь человек, среди них трое детей. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава округа Олег Борзов.
Пожар произошел в кафе, расположенном вдоль трассы «Кавказ», отметил глава округа. На место прибыли пожарные расчеты, которые оперативно его потушили, уточнил Борзов.
Материал дополняется.
