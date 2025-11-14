Экс-губернатор Белых отсудил у Минфина компенсацию

Никита Белых выиграл суд против Минфина за незаконное преследование, но вместо 10 млн руб. получил 200 тыс. руб. моральной компенсации. Он обжалует решение суда. В 2024 году экс-губернатор вышел на свободу

Никита Белых (Фото: Сергей Бровко / РИА Новости)

Свердловский районный суд Перми частично удовлетворил иск бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых к Министерству финансов России, следует из картотеки инстанции.

Он требовал 10 млн руб. компенсации за незаконное уголовное преследование по делу о злоупотреблении должностных полномочий. По этому делу его оправдали в 2024-м.

Как уточнило «РИА Новости», суд постановил выплатить Белых компенсацию в размере 200 тыс. рублей. Адвокат Белых Дмитрий Кудрявцев заявил агентству, что на это решение суда будет подана апелляция.

Исковое заявление поступило в июне. Ответчиком указано Министерство финансов России, третьими лицами — прокуратура Кировской области, СУ СК России по Кировской области, следователь по ОВД СУ СК России по Кировской области Екатерина Яковлева, Управление Федерального казначейства по Пермскому краю.

Дело о превышении должностных полномочий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК) и злоупотреблении ими (ч. 3 ст. 285 УК) было заведено в 2021 году, когда Белых был в тюрьме. Следствие полагало, что экс-губернатор выделил из бюджета 448 млн руб. Кировской региональной ипотечной корпорации (АО «КРИК») на строительство служебного помещения для бюджетников. Однако денежные средства были израсходованы на текущие нужды, квартиры приобретены в собственность компании. Также экс-губернатора обвиняли в «обеспечении» займа АО «КРИК» одной из компаний Кировской области. В итоге суд оправдал Белых по делу о злоупотреблении полномочиями и освободили от наказания в связи с истечением срока давности по статье о превышении полномочий.

Ранее суд уже постановил компенсировать Белых расходы на адвокатов в размере более 8 млн руб., которые он понес при рассмотрении уголовного дела.

Белых в 2005–2008 годах был председателем партии «Союз правых сил». Он стал губернатором Кировской области в 2009 году. В июне 2016-го его задержали в Москве по обвинению в коррупции. По версии следствия, он получил взятку в размере €400 тыс. за покровительство в бизнесе. Через месяц президент России Владимир Путин снял его с должности в связи с утратой доверия.

В 2018 году суд приговорил бывшего губернатора к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в 48,2 млн руб., свою вину он не признал. Во время отбывания наказания в отношении него завели еще одно дело — о превышении и злоупотреблении полномочиями.

Экс-губернатор вышел на свободу 21 июня 2024 года. «Коммерсантъ» со ссылкой на источник писал, что он стал заместителем гендиректора по корпоративным вопросам АО «Кондитерская фабрика «Пермская».