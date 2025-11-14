 Перейти к основному контенту
Дело Никиты Белых
0

Экс-губернатор Белых отсудил у Минфина компенсацию

Никита Белых отсудил у Минфина 200 тыс. руб. за незаконное преследование
Сюжет
Дело Никиты Белых
Никита Белых выиграл суд против Минфина за незаконное преследование, но вместо 10 млн руб. получил 200 тыс. руб. моральной компенсации. Он обжалует решение суда. В 2024 году экс-губернатор вышел на свободу
Никита Белых
Никита Белых (Фото: Сергей Бровко / РИА Новости)

Свердловский районный суд Перми частично удовлетворил иск бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых к Министерству финансов России, следует из картотеки инстанции.

Он требовал 10 млн руб. компенсации за незаконное уголовное преследование по делу о злоупотреблении должностных полномочий. По этому делу его оправдали в 2024-м.

Как уточнило «РИА Новости», суд постановил выплатить Белых компенсацию в размере 200 тыс. рублей. Адвокат Белых Дмитрий Кудрявцев заявил агентству, что на это решение суда будет подана апелляция.

Исковое заявление поступило в июне. Ответчиком указано Министерство финансов России, третьими лицами — прокуратура Кировской области, СУ СК России по Кировской области, следователь по ОВД СУ СК России по Кировской области Екатерина Яковлева, Управление Федерального казначейства по Пермскому краю.

Дело о превышении должностных полномочий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК) и злоупотреблении ими (ч. 3 ст. 285 УК) было заведено в 2021 году, когда Белых был в тюрьме. Следствие полагало, что экс-губернатор выделил из бюджета 448 млн руб. Кировской региональной ипотечной корпорации (АО «КРИК») на строительство служебного помещения для бюджетников. Однако денежные средства были израсходованы на текущие нужды, квартиры приобретены в собственность компании. Также экс-губернатора обвиняли в «обеспечении» займа АО «КРИК» одной из компаний Кировской области. В итоге суд оправдал Белых по делу о злоупотреблении полномочиями и освободили от наказания в связи с истечением срока давности по статье о превышении полномочий.

Ранее суд уже постановил компенсировать Белых расходы на адвокатов в размере более 8 млн руб., которые он понес при рассмотрении уголовного дела.

Экс-губернатор Белых подал иск к Минфину и СК на ₽10 млн
Политика
Никита Белых

Белых в 2005–2008 годах был председателем партии «Союз правых сил». Он стал губернатором Кировской области в 2009 году. В июне 2016-го его задержали в Москве по обвинению в коррупции. По версии следствия, он получил взятку в размере €400 тыс. за покровительство в бизнесе. Через месяц президент России Владимир Путин снял его с должности в связи с утратой доверия.

В 2018 году суд приговорил бывшего губернатора к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в 48,2 млн руб., свою вину он не признал. Во время отбывания наказания в отношении него завели еще одно дело — о превышении и злоупотреблении полномочиями.

Экс-губернатор вышел на свободу 21 июня 2024 года. «Коммерсантъ» со ссылкой на источник писал, что он стал заместителем гендиректора по корпоративным вопросам АО «Кондитерская фабрика «Пермская».

Валерия Доброва
Никита Белых суды Минфин компенсации

