Суд оправдал Никиту Белых по делу о злоупотреблениях

Белых после отбытия срока за взятки обжаловал приговор о злоупотреблении полномочиями: его признали виновным, но отпустили за истечением срока давности. Производство по делу прекратили за отсутствием состава преступления

Никита Белых (Фото: Максим Блинов / РИА Новости)

Кировский областной суд оправдал бывшего губернатора Кировской области Никиту Белых по делу о злоупотреблении полномочиями сообщил РБК его адвокат Андрей Грохотов.

Экс-чиновник был также фигурантом дела о взятках, по которому в 2018 году его приговорили к восьми годам колонии и штрафу в размере 48,2 млн руб. Он не признал вину. В июне Белых вышел на свободу.

«Подтверждаю, при рассмотрении в апелляции, дело по ст. 285 было прекращено в связи с отсутствием состава преступления. По ст. 286 — оправдание оставили в силе. По всем эпизодам оправдан», — сказал Грохотов.

РБК направил запрос в Кировский областной суд.

Дело о превышении должностных полномочий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК) и злоупотреблении ими (ч. 3 ст. 285 УК) было заведено в 2021 году, когда Белых был в тюрьме. Следствие полагало, что Белых выделил из бюджета 448 млн руб. Кировской региональной ипотечной корпорации (АО «КРИК») на строительство служебного помещения для бюджетников. Однако денежные средства были израсходованы на текущие нужды, квартиры приобретены в собственность компании, но не включены в специализированный жилищный фонд. Их сдавали в аренду гражданам на льготных условиях. Также экс-губернатора обвиняли в «обеспечении» займа АО «КРИК» одной из компаний Кировской области. В СК считают, что он распорядился распределить большую часть средств на нужды иных юридических лиц, не связанных с уставными целями деятельности корпорации и находившихся в заведомо неплатежеспособном состоянии, с целью кратковременного улучшения их финансового положения. Ущерб бюджету Кировской области оценили в 202 млн руб.

Гособвинение запросило для Белых по делам о превышении полномочий и злоупотреблении ими 12 лет лишения свободы с запретом на три года занимать должности на государственной службе и штрафом более 48 млн руб. Однако Белых освободили от наказания по делу о превышении полномочий за истечением срока давности. По делу о злоупотреблении полномочиями его признали виновным, но не стали назначать наказание — также в связи с истечением срока давности.