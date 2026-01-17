Польша заявила о прилетевших в воздушное пространство «десятках объектов»

Фото: Omar Marques / Getty Images

В Польше обнаружили десятки объектов в воздушном пространстве страны. По данным Бюро национальной безопасности государства, все они прибыли на территорию из Белоруссии. Об этом ведомство заявило в социальной сети Х.

«Президент Республики Польша Кароль Навроцкий в реальном времени получает от главы Бюро нацбезопасности Славомира Ценцкевича информацию о ходе и последствиях ночного проникновения нескольких десятков объектов с территории Белоруссии», — говорится в публикации.

Как сообщает бюро, подобный инцидент произошел в ночь с 24 на 25 декабря. Тогда на территорию воздушного пространства Польши проникли 59 объектов. Власти Польши утверждают, что они также прилетели из Белоруссии. Ведомство не исключает вероятность провокации, которая замаскирована под контрабандную деятельность.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в сентябре говорил, что Минск не имеет отношения ко «всему, что залетает в Польшу, Литву».