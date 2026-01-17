Польша заявила о прилетевших в воздушное пространство «десятках объектов»
В Польше обнаружили десятки объектов в воздушном пространстве страны. По данным Бюро национальной безопасности государства, все они прибыли на территорию из Белоруссии. Об этом ведомство заявило в социальной сети Х.
«Президент Республики Польша Кароль Навроцкий в реальном времени получает от главы Бюро нацбезопасности Славомира Ценцкевича информацию о ходе и последствиях ночного проникновения нескольких десятков объектов с территории Белоруссии», — говорится в публикации.
Как сообщает бюро, подобный инцидент произошел в ночь с 24 на 25 декабря. Тогда на территорию воздушного пространства Польши проникли 59 объектов. Власти Польши утверждают, что они также прилетели из Белоруссии. Ведомство не исключает вероятность провокации, которая замаскирована под контрабандную деятельность.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в сентябре говорил, что Минск не имеет отношения ко «всему, что залетает в Польшу, Литву».
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.
В Госдуме заявили о замедлении работы Telegram в России
Зеленский: энергосистема Украины покрывает 60% потребности в электроэнергии
Директор ЦРУ встретился с временным лидером Венесуэлы. Подробности
Зеленский подтвердил наличие разногласий с Белым домом
Президент Чехии заявил, что Украина должна пойти на болезненные уступки
Суд избрал меру пресечения Юлии Тимошенко