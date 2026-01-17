 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Польша заявила о прилетевших в воздушное пространство «десятках объектов»

Фото: Omar Marques / Getty Images
Фото: Omar Marques / Getty Images

В Польше обнаружили десятки объектов в воздушном пространстве страны. По данным Бюро национальной безопасности государства, все они прибыли на территорию из Белоруссии. Об этом ведомство заявило в социальной сети Х.

«Президент Республики Польша Кароль Навроцкий в реальном времени получает от главы Бюро нацбезопасности Славомира Ценцкевича информацию о ходе и последствиях ночного проникновения нескольких десятков объектов с территории Белоруссии», — говорится в публикации.

В Польше упал военный беспилотник
Общество
Фото:Станислав Красильников / РИА Новости

Как сообщает бюро, подобный инцидент произошел в ночь с 24 на 25 декабря. Тогда на территорию воздушного пространства Польши проникли 59 объектов. Власти Польши утверждают, что они также прилетели из Белоруссии. Ведомство не исключает вероятность провокации, которая замаскирована под контрабандную деятельность.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в сентябре говорил, что Минск не имеет отношения ко «всему, что залетает в Польшу, Литву».

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.

В Госдуме заявили о замедлении работы Telegram в России

Зеленский: энергосистема Украины покрывает 60% потребности в электроэнергии

Директор ЦРУ встретился с временным лидером Венесуэлы. Подробности

Зеленский подтвердил наличие разногласий с Белым домом

Президент Чехии заявил, что Украина должна пойти на болезненные уступки

Суд избрал меру пресечения Юлии Тимошенко
Авторы
Теги
Ксения Потрошилина
беспилотники Польша Белоруссия Кароль Навроцкий
Материалы по теме
Посольство России предупредило об ограничениях въезда в Польшу с апреля
Политика
МИД Польши заявил о повреждении консульства в Одессе
Политика
МИД вызвал посла Польши и потребовал освободить российского археолога
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 января
EUR ЦБ: 90,54 (-1,28) Инвестиции, 16 янв, 18:04 Курс доллара на 17 января
USD ЦБ: 77,83 (-0,7) Инвестиции, 16 янв, 18:04
Части Херсонской и Запорожской областей остались без света из-за ударов Политика, 21:13
Будущее с поставкой: зачем инвестору фьючерсы на акции #всенабиржу!, 21:00
Нетаньяху счел состав «Совета мира» Газы противоречащим политике Израиля Политика, 20:51
Польша заявила о прилетевших в воздушное пространство «десятках объектов» Общество, 20:44
Самосвал застрял под мостом у метро «Технопарк» в Москве Общество, 20:31
Экс-премьер Италии заявил, что у Европы никогда не было столько врагов Политика, 20:22
Лыжники Хегген и Сундлинг выиграли спринты на КМ, россияне не стартовали Спорт, 20:18
Как руководителю найти опору?
Узнайте на событии от РБК
Принять участие
Экс-генсек НАТО заявил, что США стали использовать язык, как у гангстеров Политика, 20:03
Ученик Тутберидзе выиграл чемпионат Европы по фигурному катанию Спорт, 19:57
Мэр Ростова-на-Дону заявил о риске обрушения подъезда поврежденного дома Общество, 19:56
Начальника центра МВД в Сыктывкаре задержали после взрыва гранаты Общество, 19:52
Трамп объявил о введении пошлины 10% против восьми стран из-за Гренландии Политика, 19:44
В России сохранили норматив по времени прибытия скорой помощи Общество, 19:33
МЧС ответило на сообщения об эвакуации людей из ТРЦ Columbus в Москве Общество, 19:21