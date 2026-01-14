 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Посольство России предупредило об ограничениях въезда в Польшу с апреля

Польские власти с 1 апреля прекратят принимать граждан России с небиометрическими заграничными паспортами, а также будут считать незаконным пребывание россиян в Польше с такими документами. Об этом сообщает дипмиссия России.

«Их обладателям необходимо заранее оформить новые биометрические (десятилетние) общегражданские заграничные паспорта», — предупредили там.

Польша перестанет признавать загранпаспорта старого образца с 1 апреля
Политика
Фото:Сергей Булкин / NEWS.ru / Global Look Press

Еврокомиссия в конце декабря сообщила, что с 1 апреля Польша перестанет признавать небиометрические российские загранпаспорта; для дипломатических и служебных паспортов без чипа это правило вступило в силу с 1 января 2026 года. Решение о непризнании загранпаспортов старого типа с 1 января приняла Германия, за исключением паспортов с действующей немецкой визой.

Ряд стран ЕС уже не признает такие паспорта, включая Чехию, Данию, Эстонию, Францию, Исландию, Латвию и Литву (с исключением для транзита в Калининград). Такие меры связаны с переходом стран Шенгена на новую систему пограничного контроля с обязательной биометрической идентификацией.

Авторы
Теги
Софья Полковникова
Польша загранпаспорт
