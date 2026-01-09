Большая часть застрявших в Йемене россиян покинули остров Сокотра

Фото: Carl Court / Getty Images

Большая часть российских граждан, которые на протяжении нескольких дней не могли выехать с йеменского острова Сокотра, успешно покинули его авиарейсами в период 7-9 января, сообщила пресс-служба российского посольства в Йемене. Ранее дипмиссия сообщала, что рейсы из Йемена направили в Саудовскую Аравию.

«Также уведомляем, что, по информации «Йеменских авиалиний», коммерческий рейс IY5002 с острова Сокотра в Джидду (Саудовская Аравия), запланированный на 10 января, будет последним из предназначенных для вывоза иностранных туристов», — говорится в сообщении диппредставительства.

Как сообщило посольство 4 января, россияне и туристы из других стран оказались заблокированы на острове в Индийском океане из-за ограничений на авиасообщение, введенных властями Йемена. По данным «РИА Новости», на острове застряли до 300 туристов.

АТОР сообщила, что не располагает точными данными о числе россиян в Йемене из-за «неофициального» характера поездок на Сокотру, которые организуются как авторские туры с неопределенным правовым статусом. Такие путешествия не имеют страховой защиты, и их участники не могут рассчитывать на помощь туроператоров в эвакуации, отметила ассоциация.

Аэропорт Сокотры закрыт после эскалации конфликта на востоке Йемена. В связи с продолжающимися с 2014 года военными действиями посольство России временно функционирует из Эр-Рияда (Саудовская Аравия).