Число пострадавших от взрыва учебной гранаты в Сыктывкаре выросло до 20
Двадцать слушателей Центра профессиональной подготовки МВД в Сыктывкаре пострадали от взрыва светошумовой гранаты, сообщает пресс-служба регионального СУ СК.
Следователи задержали и заключили под стражу преподавателя центра, ему инкриминируют превышение должностных полномочий, повлекшее причинение тяжких последствий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК). Наказание — лишение свободы до десяти лет. По версии следствия, 15 января преподаватель в ходе планового учебного занятия со слушателями привел в действие учебно-имитационную гранату.
15 января МВД сообщило о «хлопке в одном из помещений здания центра профессиональной подготовки МВД». СК возбудил уголовное дело по статье о халатности, повлекшей тяжкий вред здоровью (ч. 2 ст. 293 УК). Виновным по этой статье грозит лишение свободы на срок до пяти лет.
Региональный минздрав сообщал, что 12 человек госпитализировали в городскую Эжвинскую и республиканскую больницы. Четверо пострадавших прибыли в тяжелом состоянии.
В результате инцидента на крыше здания возник пожар. Для тушения привлекли 56 человек и 16 машин. Возгорание было локализовано на площади 340 кв. м.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.
NBC: покупка Гренландии может обойтись США в $700 млрд
WP узнала, какими посланиями обменялись Иран и Израиль через Россию
Трамп заявил о прекращении убийств в Иране
ЕС принял решение снизить потолок цены на российскую нефть
Трамп назвал нежелание гренландцев стать частью США «их проблемой»
В России больше не осталось ресторанов KFC