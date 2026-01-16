 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Число пострадавших от взрыва учебной гранаты в Сыктывкаре выросло до 20

Двадцать слушателей Центра профессиональной подготовки МВД в Сыктывкаре пострадали от взрыва светошумовой гранаты, сообщает пресс-служба регионального СУ СК.

Следователи задержали и заключили под стражу преподавателя центра, ему инкриминируют превышение должностных полномочий, повлекшее причинение тяжких последствий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК). Наказание — лишение свободы до десяти лет. По версии следствия, 15 января преподаватель в ходе планового учебного занятия со слушателями привел в действие учебно-имитационную гранату.

СК назвал причину взрыва в учебном центре МВД в Сыктывкаре
Общество
Фото:Прокуратура Республики Коми

15 января МВД сообщило о «хлопке в одном из помещений здания центра профессиональной подготовки МВД». СК возбудил уголовное дело по статье о халатности, повлекшей тяжкий вред здоровью (ч. 2 ст. 293 УК). Виновным по этой статье грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

Региональный минздрав сообщал, что 12 человек госпитализировали в городскую Эжвинскую и республиканскую больницы. Четверо пострадавших прибыли в тяжелом состоянии.

В результате инцидента на крыше здания возник пожар. Для тушения привлекли 56 человек и 16 машин. Возгорание было локализовано на площади 340 кв. м.

Александр Корчуганов
МВД Сыктывкар взрыв
