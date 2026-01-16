 Перейти к основному контенту
Подрыв «Северных потоков»⁠,
0

Песков призвал прямо назвать инициатора взрыва на «Северных потоках»

Сюжет
Подрыв «Северных потоков»
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Организатор взрыва на газопроводах «Северного потока» уже давно известен, осталось только «показать на него пальцем», передает ТАСС слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

15 января Федеральный суд Германии сообщил, что взрывы на «Северных потоках» были организованы иностранными спецслужбами. В судебных документах указано, что подрыв «с высокой долей вероятности» был осуществлен «по приказу иностранного правительства».

«Давно настало время не с высокой долей вероятности, а однозначно показать пальцем на того, кто в этом виноват и кто за этим стоит. И также определить ту ответственность, которую этот кто-то должен понести», — сообщил пресс-секретарь президента.

В Италии арестовали подозреваемого во взрыве «Северных потоков»
Политика
Фото:ChiccoDodiFC / Shutterstock

В августе 2025-го стало известно о задержании украинца Сергея К. Его считают руководителем диверсионной группы из семи человек, стоящей за подрывами на газопроводах «Северного потока». В ноябре Сергея К. экстрадировали в Германию, Генпрокуратура ФРГ обвиняет его в антиконституционном саботаже, связанном с подрывом инфраструктуры.

Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу — «Северном потоке» и «Северном потоке-2» — произошли 26 сентября 2022 года. Прокачка на первом была остановлена для ремонтных работ, второй не был введен в эксплуатацию. Из четырех ниток были повреждены три. Из-за беспрецедентного разрушения компания-оператор NordStream AG отказывалась прогнозировать сроки восстановления газопроводов.

The Wall Street Journal сообщала, что операцию по подрыву «Северных потоков» курировал экс-главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, план разрабатывали высокопоставленные украинские чиновники. Издания Süddeutsche Zeitung, Die Zeit и ARD в ходе расследования пришли к выводу, что к подрыву причастны трое сотрудников киевской школы дайвинга Scuba Family — супруги Евгений и Светлана Успенские, а также Владимир Журавлев. Федеральная прокуратура Германии выдала ордер на арест последнего.

Президент Украины Владимир Зеленский отвергал обвинения в подрыве газопроводов.

Владимир Путин обвинял «англосаксов» во взрывах на «Северном потоке, а также назвал произошедшее диверсией.

