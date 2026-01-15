Путин заявил о деградации ситуации на международной арене

Путин: ситуация на международной арене все больше деградирует

Ситуация в современном мире все больше деградирует, считает Путин. По его словам, дипломатия подменяется опасными действиями, и вместо диалога в одиночку говорят те, кто «считает допустимым диктовать свою волю»

Владимир Путин (Фото: Михаил Метцель / Reuters)

Ситуация на международной арене деградирует все сильнее, заявил президент России Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот иностранным дипломатам, передает пресс-служба Кремля.

«Мир требует усилий, ответственности и осознанного выбора. Актуальность этого очевидна. Особенно сейчас, когда ситуация на международной арене все больше и больше деградирует. Мне кажется, с этим никто не будет спорить, обостряются застарелые конфликты, возникают новые серьезные очаги напряженности», — сказал глава государства.

По словам Путина, ряд стран страдают от хаоса, не обладая необходимой силой и ресурсами, чтобы постоять за себя, — безопасность не должна обеспечиваться для одних стран за счет других.

Президент России также отметил, что стабильность и безопасность в мире зависят от способности к взаимодействию — однако сейчас вместо диалога звучит монолог тех, кто «считает допустимым диктовать свою волю».

Для того чтобы выйти из такого положения, всем членам мирового сообщества следует содействовать «пробивающему себе дорогу новому, более справедливому многополярному миропорядку», считает российский лидер.

«Со всеми партнерами, заинтересованными в сотрудничестве, мы настроены поддерживать по-настоящему открытые и взаимовыгодные отношения», — сказал Путин.

В сентябре, завершая свой визит в Китай, Путин заявил, что контуры многополярного мира уже сформировались. Ранее он заявлял, что такое мироустройство подразумевает, что все страны должны находиться в одинаковом положении.