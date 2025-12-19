Путин рассказал, чего Россия добивается в Европе

Россия стремится добиться ситуации, когда в Европе выстроится надежная система безопасности, заявил Путин. Он отметил, что любая страна имеет права выбирать способ своей защиты, но он не должен угрожать другим государствам

Фото: news_kremlin / Telegram

Россия стремится к решению всех спорных вопросов путем переговоров и желает добиться ситуации, когда в Европе выстроится надежная система безопасности, заявил президент Владимир Путин в ходе прямой линии. РБК ведет онлайн-трансляцию и прямую трансляцию.

«Мы ведь ничего не требуем необычного, мы не говорим, что какая-то страна не имеет права выбирать способ своей защиты. Но это должен быть такой способ, который никому не угрожает, в том числе и нам», — сказал он.

Говоря о системе европейской безопасности, Путин упомянул, что в Европе «были умные люди». К таким российский президент отнес немецкого политика Эгона Барра, который занимал пост федерального министра по особым поручениям, а позже по экономическому сотрудничеству (1972 — 1976).

«Он даже предлагал создавать новую систему безопасности в Европе, не расширяя НАТО, а создавая новую систему безопасности с участием Соединенных Штатов, государств Восточной Европы и с участием России. С тем, чтобы никого не исключать из этого процесса и никого не ставить в какие-то сложные условия», — отметил президент.

Россия в декабре 2021 года предлагала США и странам Запада заключить договор о гарантиях безопасности, в которых говорилось о необходимости исключить расширение НАТО в восточном направлении, об ограничении размещения военных баз и вооружений, в частности в Европе и странах бывшего СССР. В своем ответе НАТО и США указали, что будут продолжать политику открытых дверей альянса, но готовы вести переговоры по некоторым пунктам предложений России. Москва тогда заявила, что не считает ответ конструктивным.

Во время встречи с руководством МИД России в июне 2024 года Путин заявил о необходимости создать новую структуру безопасности на всем евразийском континенте. По его словам, такая система должна быть открыта для всех стран: «европейских, натовских стран, безусловно, тоже». В перспективе Путин предложил двигаться к «постепенному сворачиванию военного присутствия внешних держав в евразийском регионе».