 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Прямая линия Путина⁠,
0

Путин рассказал, чего Россия добивается в Европе

Сюжет
Прямая линия Путина
Россия стремится добиться ситуации, когда в Европе выстроится надежная система безопасности, заявил Путин. Он отметил, что любая страна имеет права выбирать способ своей защиты, но он не должен угрожать другим государствам
Фото: news_kremlin / Telegram
Фото: news_kremlin / Telegram

Россия стремится к решению всех спорных вопросов путем переговоров и желает добиться ситуации, когда в Европе выстроится надежная система безопасности, заявил президент Владимир Путин в ходе прямой линии. РБК ведет онлайн-трансляцию и прямую трансляцию.

«Мы ведь ничего не требуем необычного, мы не говорим, что какая-то страна не имеет права выбирать способ своей защиты. Но это должен быть такой способ, который никому не угрожает, в том числе и нам», — сказал он.

Говоря о системе европейской безопасности, Путин упомянул, что в Европе «были умные люди». К таким российский президент отнес немецкого политика Эгона Барра, который занимал пост федерального министра по особым поручениям, а позже по экономическому сотрудничеству (1972 — 1976).

Прямая линия с Владимиром Путиным. Главное к этому часу
Политика
Фото:Александр Неменов / Reuters

«Он даже предлагал создавать новую систему безопасности в Европе, не расширяя НАТО, а создавая новую систему безопасности с участием Соединенных Штатов, государств Восточной Европы и с участием России. С тем, чтобы никого не исключать из этого процесса и никого не ставить в какие-то сложные условия», — отметил президент.

Россия в декабре 2021 года предлагала США и странам Запада заключить договор о гарантиях безопасности, в которых говорилось о необходимости исключить расширение НАТО в восточном направлении, об ограничении размещения военных баз и вооружений, в частности в Европе и странах бывшего СССР. В своем ответе НАТО и США указали, что будут продолжать политику открытых дверей альянса, но готовы вести переговоры по некоторым пунктам предложений России. Москва тогда заявила, что не считает ответ конструктивным.

Во время встречи с руководством МИД России в июне 2024 года Путин заявил о необходимости создать новую структуру безопасности на всем евразийском континенте. По его словам, такая система должна быть открыта для всех стран: «европейских, натовских стран, безусловно, тоже». В перспективе Путин предложил двигаться к «постепенному сворачиванию военного присутствия внешних держав в евразийском регионе».

Читайте РБК в Telegram.

Владимир Путин подводит итоги года. Прямой эфир в Telegram!

Трамп призвал Украину поторопиться в прекращении конфликта

США объявили о приостановке программы розыгрыша грин-карт

FT: ЕС решил не использовать российские активы для финансирования Украины

Макрон призвал Европу готовиться к диалогу с Путиным

WP рассказала об «орбитальном бое» спутников США и Китая

Адмирал НАТО признал слабость альянса в случае затяжной войны
Авторы
Теги
Персоны
Милена Костерева Милена Костерева
Прямая линия с Владимиром Путиным Европа Россия национальная безопасность
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Материалы по теме
Путин ответил на вопрос «Почему все так дорого?»
Политика
Путин увидел два способа решить проблему ограничений мобильного интернета
Технологии и медиа
Путин заявил о готовности к «непростым решениям» из-за мирного плана США
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 19 декабря
EUR ЦБ: 94,25 (+0,11) Инвестиции, 18 дек, 17:49 Курс доллара на 19 декабря
USD ЦБ: 80,03 (-0,35) Инвестиции, 18 дек, 17:49
Путин оценил Си в качестве союзника России Политика, 15:02
Путин назвал способ кардинально решить проблему с водой в Донбассе Политика, 15:00
Путин назвал условие, при котором не будет новых военных операций Политика, 14:57
Путин ответил на вопрос о будущем России и иноагентах Политика, 14:56
СОГАЗ выплатил возмещение пострадавшим в Орске за вред жизни и здоровью Компании, 14:56
Прямая линия с Владимиром Путиным. Главное к этому часу Политика, 14:52
Путин заявил, что обязательную отработку для студентов педвузов не введут Общество, 14:50
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Путин объяснил, как улучшить демографию в России Общество, 14:48
Путин объяснил свои слова про «европейских подсвинков» Политика, 14:47
Клуб Дзюбы досрочно прервал аренду футболиста ЦСКА Спорт, 14:43
Какие сайты будут работать у россиян без интернета. Инфографика Технологии и медиа, 14:42
Путин пообещал проработать вопрос выплат за второе утраченное жилье Политика, 14:39
Путин ответил на вопрос «Почему все так дорого?» Политика, 14:37
Путин призвал продлить время работы детсадов Общество, 14:34