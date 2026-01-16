Минэнерго назвало условие возобновления поставок электроэнергии в Китай

Фото: Елена Майорова / Global Look Press

Экспорт электроэнергии из России в Китай может быть возобновлен после получения соответствующего запроса от китайской стороны, сообщила пресс-служба Минэнерго России, передает ТАСС.

«Экспорт электроэнергии из России в Китай может быть возобновлен при получении соответствующего запроса от КНР и достижении взаимовыгодных условий сотрудничества», — отметили в ведомстве.

В министерстве уточнили, что главным приоритетом для России остается «опережающее» обеспечение потребностей в электроэнергии экономики регионов Дальнего Востока, которая динамично развивается.

Российский энергохолдинг «Интер РАО» начал частичные ограничения поставок электроэнергии в Китай в октябре 2023 года. Компания, будучи единственным в России внешним оператором электроэнергии в то время, уведомила Китай о повышении цен на 7% из-за введения правительством экспортной пошлины в 4–7% на поставки за пределы Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Минэнерго в августе того же года сообщило об ограничении перетока мощности в Китай по ВЛ «Амурская — Хэйхэ» до 100–200 МВт на фоне дефицита в энергосистеме Востока. При этом поставки по другой линии — ВЛ 110–220 кВ — продолжались в плановом объеме.

В 2024 году на тот момент глава Минэнерго Николай Шульгинов сообщил, что ведомство не увидело причин для восстановления экспорта энергии в Китай. Однако тогда он допустил временное восстановление поставок по высоковольтной линии 500 кВ «Амурская — Хэйхэ».