 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Минэнерго назвало условие возобновления поставок электроэнергии в Китай

Фото: Елена Майорова / Global Look Press
Фото: Елена Майорова / Global Look Press

Экспорт электроэнергии из России в Китай может быть возобновлен после получения соответствующего запроса от китайской стороны, сообщила пресс-служба Минэнерго России, передает ТАСС.

«Экспорт электроэнергии из России в Китай может быть возобновлен при получении соответствующего запроса от КНР и достижении взаимовыгодных условий сотрудничества», — отметили в ведомстве.

В министерстве уточнили, что главным приоритетом для России остается «опережающее» обеспечение потребностей в электроэнергии экономики регионов Дальнего Востока, которая динамично развивается.

Еврокомиссар счел, что рынок ЕС больше подходит помидорам, чем энергии
Экономика

Российский энергохолдинг «Интер РАО» начал частичные ограничения поставок электроэнергии в Китай в октябре 2023 года. Компания, будучи единственным в России внешним оператором электроэнергии в то время, уведомила Китай о повышении цен на 7% из-за введения правительством экспортной пошлины в 4–7% на поставки за пределы Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Минэнерго в августе того же года сообщило об ограничении перетока мощности в Китай по ВЛ «Амурская — Хэйхэ» до 100–200 МВт на фоне дефицита в энергосистеме Востока. При этом поставки по другой линии — ВЛ 110–220 кВ — продолжались в плановом объеме.

В 2024 году на тот момент глава Минэнерго Николай Шульгинов сообщил, что ведомство не увидело причин для восстановления экспорта энергии в Китай. Однако тогда он допустил временное восстановление поставок по высоковольтной линии 500 кВ «Амурская — Хэйхэ».

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.

NBC: покупка Гренландии может обойтись США в $700 млрд

WP узнала, какими посланиями обменялись Иран и Израиль через Россию

Трамп заявил о прекращении убийств в Иране

ЕС принял решение снизить потолок цены на российскую нефть

Трамп назвал нежелание гренландцев стать частью США «их проблемой»

В России больше не осталось ресторанов KFC
Авторы
Теги
Егор Алимов
Минэнерго Китай Россия электроэнергия
Материалы по теме
Еврокомиссар счел, что рынок ЕС больше подходит помидорам, чем энергии
Экономика
Украинские АЭС второй раз за месяц снизили генерацию электроэнергии
Политика
ФАС предложила снизить соцнорму потребления электроэнергии с 2027 года
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 16 января
EUR ЦБ: 91,81 (-0,38) Инвестиции, 15 янв, 17:42 Курс доллара на 16 января
USD ЦБ: 78,53 (-0,04) Инвестиции, 15 янв, 17:42
Что ждет бизнес с 2026 года: ключевые изменения в налоговом кодексе Компании, 13:00
Легендарный биатлонист пожаловался на олимпийскую пенсию в ₽52 тыс. Спорт, 12:58
США раскритиковали ЮАР за допуск Ирана к участию в военно-морских учениях Политика, 12:50
Минобороны сообщило о занятии двух сел в ДНР и Запорожской области Политика, 12:42
Альтернатива вкладу: зачем добавлять внебиржевые бонды в инвестпортфель #всенабиржу!, 12:40
Дайте страху имя и дорисуйте хвост: как перестать бездействовать Образование, 12:39
Аналитики оценили продажи новостроек в Московском регионе в 2025 году Недвижимость, 12:39
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
Постпред России допустил слабость ЕС в случае атаки США на Гренландию Политика, 12:38
Лукашенко подписал указ о криптобанках и токенах в Белоруссии Крипто, 12:36
Биометрические данные: правила для мигрантов и граждан России База знаний, 12:36
Путин поговорил по телефону с Нетаньяху Политика, 12:35
На Украине ввели режим ЧС в энергетике Политика, 12:32
Петропавловск-Камчатский снова завалило снегом. Видео Общество, 12:30
Мамиашвили назвал печальным переход Садулаева в американскую лигу Спорт, 12:25