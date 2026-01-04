 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

В Туле эвакуировали четыре дома из-за неразорвавшейся части беспилотника

Жителей четырех многоквартирных домов в Туле эвакуировали из-за неразорвавшейся части сбитого дрона
Сюжет
Военная операция на Украине
Жителей четырех многоквартирных домов в Туле эвакуировали из-за неразорвавшейся части сбитого дрона. Пункт временного размещения открыли в одной из школ города. Люди смогут вернуться в дома после обезвреживания фрагмента
Тула
Тула (Фото: Tanor / Shutterstock)

Жителей четырех многоквартирных домов в Туле эвакуировали из-за неразорвавшейся боевой части сбитого беспилотника. Об этом губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил в телеграм-канале.

Фрагменты дрона обнаружили сотрудники Росгвардии возле одного из домов по улице Свободы. Территорию оцепили сотрудники полиции.

«Для обеспечения безопасности жителей принято решение об эвакуации жителей четырех многоквартирных домов, расположенных в непосредственной близости к месту обнаружения неразорвавшейся боевой части БПЛА», — сообщил Миляев.

Над Тульской областью за пять часов сбили 23 дрона
Политика

Пункт временного размещения (ПВР) откроют на базе Центра образования № 27, добавил губернатор. Туда жителей доставит автобус. Они смогут вернуться в квартиры после обезвреживания фрагмента дрона. 

За ночь и утро 4 января в Тульской области сбили 11 дронов. Тогда Миляев сообщил, что информация о повреждениях в результате отражения атаки не поступала. В 14:24 мск в регионе снова объявили опасность атаки беспилотников. 

В 18:06 4 января Миляев сообщил об уничтожении семи БПЛА.

Авторы
Теги
Анастасия Луценко
Тула БПЛА эвакуация Дмитрий Миляев
