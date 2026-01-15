 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Макрон созвал заседание Минобороны на фоне отправки военных в Гренландию

Экстренное совещание также было посвящено протестам в Иране. Ночью Макрон написал в Х, что французские военные уже направились в Гренландию для участия в военных учениях на фоне заявлений Трампа о ее присоединении
Эмманюэль Макрон
Эмманюэль Макрон (Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters)

Президент Франции Эмманюэль Макрон 15 января созвал экстренное заседание кабинета министров обороны страны на фоне заявлений президента США Дональда Трампа об аннексии Гренландии и жестокого подавления протестов в Иране властями. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на источник во Франции.

По его словам, кризисное совещание должно было начаться в 7:00 по Гринвичу (10:00 мск). BFM в 10:20 по местному времени (12:20 мск) сообщила, что Макрон покинул заседание совета обороны и направился в Истр, чтобы передать новогодние поздравления французским военным.

Ночью французский лидер написал в соцсети Х, что первая группа французских военнослужащих уже направляется в Гренландию для участия в военных учениях, организованных Данией. Кроме Франции свои войска в Гренландию отправили или намерены отправить Германия, Швеция, Норвегия и Дания. Позже Bild сообщил, что первые самолеты с военными из Франции и Дании прибыли в Гренландию.

Первые военные из Европы прибыли в Гренландию. Видео
Политика

Накануне, 14 января, прошли переговоры между Гренландией, Данией и США в Белом доме. Стороны договорились создать рабочую группу «высокого уровня». При этом глава датского МИДа Ларс Лёкке Расмуссен сообщил, что точки зрения Дании и Гренландии с США «до сих пор расходятся». Он подчеркнул, что Гренландия может быть союзником США, не будучи подконтрольна им.

После возвращения в Белый дом Трамп заявил, что США должны владеть Гренландией, поскольку остров, по его утверждению, «окружен» российским и китайским флотом. Власти Гренландии опровергали эти заявления. При этом республиканец и ранее озвучивал претензии Вашингтона на контроль над Гренландией.

Кроме того, журналистка NewsNation Келли Мейер со ссылкой на проинформированный источник сообщила, что США начали переброску военной техники на Ближний Восток. Эти данные появились на фоне сообщений о возможной атаке американской стороны на Иран из-за жесткого подавления протестов. Массовые протесты в Иране продолжаются с конца декабря 2025 года. По данным агентства Reuters, в ходе беспорядков погибли около 2 тыс. человек. В то же время, по информации CBS News, число жертв может быть значительно выше — от 12 тыс. до 20 тыс. человек. Трамп ранее пригрозил Тегерану ударами в случае убийства протестующих.

NBC: покупка Гренландии может обойтись США в $700 млрд

WP узнала, какими посланиями обменялись Иран и Израиль через Россию

Трамп заявил о прекращении убийств в Иране

ЕС принял решение снизить потолок цены на российскую нефть

Трамп назвал нежелание гренландцев стать частью США «их проблемой»

В России больше не осталось ресторанов KFC
