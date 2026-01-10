 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Финляндия официально вышла из конвенции о запрете противопехотных мин

Хельсинки, Финляндия
Хельсинки, Финляндия (Фото: ArtBBNV / Shutterstock)

В субботу, 10 января, вступило в силу решение Финляндии выйти из Оттавской конвенции о запрете использования, производства и хранения противопехотных мин, сообщает государственная телерадиокомпания Yle. Уведомление о планируемой денонсации было направлено в ООН шесть месяцев назад — в июле 2025 года.

Теперь финская армия сможет вернуть этот вид вооружений в свой арсенал. Помимо Финляндии о выходе из соглашения также объявили Польша и прибалтийские республики (Эстония, Латвия, Литва).

Оттавская конвенция о запрете противопехотных мин вступила в силу в 1999 году, к ней присоединились 164 государства. Хельсинки ратифицировал документ в 2012 году. Тогда на вооружении Финляндии находилось около 1 млн противопехотных мин. За четыре года они все были уничтожены.

TNI узнал, что Финляндия оснастит свои F-35 новыми американскими ракетами
Политика
Истребитель&nbsp;F-35A Lightning II

Ранее министр обороны страны Антти Хяккянен назвал противопехотные мины «экономически эффективным средством защиты от вторжения», которое повысит национальную обороноспособность. «Они хорошо вписываются в финский ландшафт. Для нашей призывной армии они просты в использовании, надежны и долговечны», — заявил тогда Хяккянен.

В МИД Финляндии, в свою очередь, заверили, что страна возьмет на себя обязательства по гуманитарным целям Оттавской конвенции и международным обязательствам по ответственному применению мин. В частности, она продолжит выделять деньги на разминирование территории после конфликтов на Украине, в Афганистане, Ираке и Сирии.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Денис Малышев
Финляндия противопехотные мины ООН
Материалы по теме
Президент Финляндии в новогоднем обращении упомянул отношения с Россией
Политика
Литва и Финляндия будут выпускать противопехотные мины для себя и Украины
Политика
Финский министр заявил, что сотрудничество Китая и России «зашло далеко»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 31 декабря 2025
EUR ЦБ: 92,09 (+0,62) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05 Курс доллара на 31 декабря 2025
USD ЦБ: 78,23 (+0,78) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05
Как легко решить пять главных проблем корпоративных автопарков РБК и Teboil PRO, 15:30
Биатлонистке Халили диагностировали астенический синдром Спорт, 15:27
Индонезия заблокировала чат-бот Илона Маска из-за эротических дипфейков Политика, 15:23
Даниил Медведев вышел в финал турнира в Брисбене Спорт, 14:56
«Известия» узнали о планах открыть танковое училище в Челябинской области Общество, 14:56
Функциональность и осмысленность: что такое новая загородная роскошь РБК и Папушево Парк, 14:40
Плющенко фразой «своих не бросаем» объяснил возвращение Костылевой Спорт, 14:30
Дарите то, что точно оценят, — Подписку на РБК
Подарить подписку
Медведев показал возможный ответ на размещение войск из Европы на Украине Политика, 14:20
Как добавить золото в свой портфель: инструкция для инвесторов #всенабиржу!, 14:10
Рублев не смог выйти в финал турнира ATP в Гонконге Спорт, 14:08
Гренландия призвала США прекратить «неуважительное отношение» к острову Политика, 14:07
Финляндия официально вышла из конвенции о запрете противопехотных мин Политика, 14:01
Французский футболист погиб в 22 года при попытке сделать фото у водопада Спорт, 13:53
Как выглядит ситуация в Шереметьево после окончания сильнейшего снегопада Общество, 13:46