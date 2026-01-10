Финляндия официально вышла из конвенции о запрете противопехотных мин

Хельсинки, Финляндия (Фото: ArtBBNV / Shutterstock)

В субботу, 10 января, вступило в силу решение Финляндии выйти из Оттавской конвенции о запрете использования, производства и хранения противопехотных мин, сообщает государственная телерадиокомпания Yle. Уведомление о планируемой денонсации было направлено в ООН шесть месяцев назад — в июле 2025 года.

Теперь финская армия сможет вернуть этот вид вооружений в свой арсенал. Помимо Финляндии о выходе из соглашения также объявили Польша и прибалтийские республики (Эстония, Латвия, Литва).

Оттавская конвенция о запрете противопехотных мин вступила в силу в 1999 году, к ней присоединились 164 государства. Хельсинки ратифицировал документ в 2012 году. Тогда на вооружении Финляндии находилось около 1 млн противопехотных мин. За четыре года они все были уничтожены.

Ранее министр обороны страны Антти Хяккянен назвал противопехотные мины «экономически эффективным средством защиты от вторжения», которое повысит национальную обороноспособность. «Они хорошо вписываются в финский ландшафт. Для нашей призывной армии они просты в использовании, надежны и долговечны», — заявил тогда Хяккянен.

В МИД Финляндии, в свою очередь, заверили, что страна возьмет на себя обязательства по гуманитарным целям Оттавской конвенции и международным обязательствам по ответственному применению мин. В частности, она продолжит выделять деньги на разминирование территории после конфликтов на Украине, в Афганистане, Ираке и Сирии.